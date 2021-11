Prendstonvaccin.com : une campagne qui interpelle, Marie-Laure Phinéra Horth est la première élue à réagir.

Une campagne faite pour choquer ! Toute la Guyane en parle. Les affiches pullulent sur les grands axes routiers. Des affiches aux messages douteux et réducteurs qui appellent à la vaccination. Une stratégie de communication anonyme, qui a fait sortir de ses gongs la sénatrice de la Guyane.

mcthebia •

Une campagne faite pour choquer ! C’est réussi. Toute la Guyane en parle. Les affiches pullulent sur les grands axes routiers. Des affiches aux messages douteux et réducteurs qui appellent à la vaccination. Une stratégie de communication qui n’est pas encore signée, faisant sortir de ses gongs la sénatrice de la Guyane.

Les Indignés

Marie-Laure Phinéra Horth sénatrice de Guyane

Marie-Laure Phinéra Horth est la première élue à s’indigner. La sénatrice n’est pas seule, les réactions sont nombreuses. Dans un communiqué, la sénatrice estime que "Ces affiches publicitaires cherchent à vanter la vaccination tout en ridiculisant les Guyanais". La sénatrice considère "que cette publicité abjecte porte atteinte à la dignité de l’ensemble des Guyanais mais plus particulièrement à la liberté de choix de ceux qui n’ont pas encore accepté de se faire vacciner."

Elle va encore plus loin en précisant que "ce n’est pas en stigmatisant et en insultant les non-vaccinés en les traitant de « bandes de comiques » que les auteurs de cette campagne de publicité parviendront à les rallier à leur cause". Enfin, elle espère "que pas un seul centime d’argent public n’a été investi dans cette campagne de publicité qui se démarque par sa vilenie".

Des messages réducteurs

C’est la première réaction officielle d’un élu depuis le déploiement de cette campagne publicitaire. Prendston vaccin.com est l’adresse signant les affiches qui se dressent actuellement aux abords des grands axes routiers. Les messages sont choisis clairement pour susciter des réactions. « Finir tout nu à l’hôpital de Cayenne, ou encore « Bande de comiques, on est dernier », ou encore « Un piké djouk avec maksss ? » Au total, une dizaine de citations ornant même les bus des réseaux publics.

Prendstonvaccin.com

Pour comprendre ces citations, il faut aller sur le site prendstonvaccin.com créé manifestement pour l'opération. Sur le site également, il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ou de comprendre l’ARN messager. Ensuite, il faut cliquer et écouter les personnes interrogées. Elles s'expriment sur la vaccination. Les affiches reprennent des citations sélectionnées de ces interviews.

En fait et c’est là où le bât blesse, les personnes interrogées vivent en Guyane, ont tous les âges, viennent des tous les milieux sociaux, sont pour ou contre le vaccin. Les citations qui sont extraites ont été choisies pour choquer, sorties de leur contexte. Les initiateurs de cette campagne, ont diffusé leur propre interprétation d’expressions individuelles en extirpant des phrases choc. Des phrases qui selon les auteurs résument une pensée, l'opinion publique de toute une population.

Une campagne pour la vaccination ?

Cette campagne qui se veut décalée, a peut être râté son coup. Ce n'est pas drôle, ni conçu pour apaiser les esprits en ces temps troublés. Le message tente de renvoyer à son propre miroir une partie de la population réfractaire à la vaccination. Pas sûr, que cela fonctionne.

Les concepteurs ont visé une cible en particulier en oubliant que cette campagne d’affichage s’adresse à toute une population. Dernier point, cette stratégie de communication n’est pas signée ni assumée (pour le moment). En tout cas, l’effet escompté est réussi. Toute la Guyane en parle.