Sécurité routière : des contrôles routiers renforcés sur l'axe Cayenne-Iracoubo

A l’entrée de la commune de Macouria, début d’après midi, une opération conjointe gendarmerie nationale et police municipale. Contrôle routier sur cet axe, la route nationale une où déjà 11 personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année. Le week end dernier, cette route a fait une nouvelle victime et la plupart du temps, la vitesse et les dépassements dangereux sont à l’origine des accidents graves. La gendarmerie veut faire cesser l’hécatombe et multiplie les contrôles.

© J Helgoualch Arnaud Amestoy

Le chef d’escadron Arnaud Amestoy commandant de la compagnie de Kourou explique :

"Nous nous devons d'être présents. On a eu un encore un accident mortel. Nous avions verbalisé la semaine dernière. On ne lâche rien".



Le téléphone au volant

Pour les cyclomoteurs, c’est le casque qui fait encore défaut. La brigade de Kourou a un périmètre de 160 kilomètres de route nationale à contrôler de la sortie de Cayenne à Iracoubo. Le nouveau commandant de la brigade a décidé de traquer les délinquants de la route, positionnant des voitures banalisées repérant toutes les infractions. La plus fréquente : le téléphone au volant.

Chaque jour, 50 000 véhicules empruntent la RN1.