Sécurité routière : déjà 13 décès sur les routes de Guyane

La mortalité sur les routes de Guyane a fait un bond cette année. Quatre personnes ont perdu tragiquement la vie ce week-end. Deux accidents qui portent à 13 le nombre de décès sur les routes de Guyane depuis le début de l’année, un chiffre alarmant.

Le bilan des trois premiers mois de l’année est pour le moins alarmant en ce qui concerne la sécurité routière en Guyane. Collisions, chocs frontaux, cyclistes percutés, la liste des décès tragiques est décidément trop longue alors que s’achève le premier trimestre de l’année.

Un chiffre record

C’est la première fois depuis que l’on déplore autant d’accidents mortels sur un premier trimestre depuis 5 ans. En 2024, 6 personnes avaient été victimes d’accidents mortels de même pour l’année 2023. Un chiffre qui avait baissé par rapport à 2022 où l’on comptait 11 tués. Le baromètre de l’année 2021 indique 5 tués pour la même période et en 2020, on recense 3 décès en janvier et aucun pour les mois de février, mars et avril.

A l’examen des bilans on s’aperçoit le nombre total de tués à l’année varie de 35 à 31 victimes, le plus bas chiffre remontant à 2021, mais il n’y en avait jamais eu autant sur le premier trimestre.



Il faut souhaiter que la situation s’améliore les prochains mois, la vitesse et l’usage des stupéfiants étant les principales causes de ces sorties de route meurtrières.

Voici le résultat des contrôles routiers effectués la semaine dernière.