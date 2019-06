Service national Universel : 124 jeunes issus de douze départements de France découvrent la Guyane

Une première



124 jeunes du Service national Universel découvrent la Guyane

Les 124 jeunes du Service national Universel provenant de 12 départements français poursuivent leur visite sur le territoire de la Guyane. Basés à Sinnamary, ils se sont rendus dans l’Ouest. Ils ont visité le camp militaire du RSMA à Saint-Jean et rencontré les stagiaires volontaires.C’est la première fois que ces jeunes du Service national Universel visitent un camp de Régiment du Service Militaire Adapté. Lycéens, apprentis, jeunes travailleurs ou sortis du système scolaire ils sont issus de 12 départements français. Cette journée placée sous le signe de l'engagement, est pour ces jeunes l’occasion de découvrir les activités du RSMA. Ils découvrent 4 filières professionnelles dont les métiers de la terre, la sécurité, le bâtiment ou encore la mécanique automobile. Des métiers qui suscitent de la curiosité pour certains et la découverte pour les autres.Au-delà de cette opportunité, cette visite met aussi l’accent sur la vie en collectivité, le respect et les valeurs de la République pour permettre à chaque jeune volontaire de créer des liens nouveaux. Après une matinée dense pour ces jeunes volontaires, ils ont visité le Camp de la transportation, avant de repartir vers leur base à Sinnamary.