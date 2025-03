Témoignages. Elles ont quitté un emploi stable pour changer de vie

Véronique, 38 ans a quitté un métier de technicienne de laboratoire chez Pasteur pour cultiver des plantes médicinales. Manuella, elle, a tourné le dos à 20 ans dans l’administration pour se mettre aux fourneaux et cuisiner des soupes sans exhausteurs de goûts. Ces Guyanaises nous racontent ce grand écart professionnel.

Ce samedi 8 mars, Véronique participe, comme tous les premiers et deuxièmes samedis du mois au marché aux plantes de l’Apapag, devant Hyper U, à Cayenne. Ce marché, mis en place par l’Association de producteurs en faveur de la promotion de l'agriculture et des produits agricoles de Guyane, est incontournable pour exposer les plantes qu’elle cultive et elle ne le manquerait pour rien au monde. Pour autant, il y a quelques années encore, Véronique, 38 ans aujourd’hui, aurait très certainement occupé autrement son week-end.

« Pendant 14 ans, j’étais technicienne au laboratoire de biologie médicale à l’Institut pasteur de Guyane, explique-t-elle. Au bout de dix ans, j’avais déjà ressenti cette envie de faire autre chose. J’ai fait un bilan de compétences, mais je n’ai pas eu de grande révélation. »

Pendant 14 ans, Véronique a été technicienne de laboratoire • ©DR

La prise de décision se fera plus tard. Véronique la doit à deux facteurs. « J’ai emménagé à la campagne. Je n’avais plus envie de passer autant de temps sur la route. Je voulais aussi profiter de la qualité de vie que j’avais chez moi. Ensuite, il y a eu une restructuration au travail. J’ai perdu une certaine polyvalence qui me plaisait. » Elle se met alors à réfléchir à une activité qui pourrait lui plaire et lui permettre de profiter de la vie à la campagne.

Je voulais aussi qu’il y ait une utilité dans ce que je fais. Les plantes aromatiques permettent de cuisiner et de se soigner Véronique

Son compagnon, agriculteur, l’appuie dans cette démarche. D’ailleurs, quand elle se décidera à abandonner pour de bon son microscope et ses lamelles, elle commencera à tester ses plantes tout en travaillant avec lui. Les premiers marchés sont un succès. Le public est enthousiaste. Véronique lance alors son activité début 2024. Pour écouler ses plantes, Véronique se rend sur les marchés ou fournit un magasin qui les revend.

La plus grande peur

« La première grande peur, quand on se lance, c’est l’aspect financier. On quitte un salaire confortable et la tranquillité. On a peur de manquer financièrement et de devoir tout calculer. C’est vrai qu’il faut renoncer à un certain confort salarial au moins le temps de débuter et de laisser l’entreprise se développer. Au bout d’un an, je n’ai pas encore de rentabilité satisfaisante, mais je progresse ça me rassure pour la suite. »

Véronique produit désormais des plantes médicinales • ©DR

Un an après le démarrage, elle estime le bilan positif. « On a gagné en confort dans la vie familiale. J’ai moins de stress pour l’organisation avec mes fils qui ont quatre et dix ans. Personnellement, j’ai gagné la maîtrise de mon temps ! Ne pas avoir à poser de congés offre une certaine liberté. Je m’organise comme je veux avec parfois des journées longues ou d’autres un peu plus courtes si jamais il y a une sortie scolaire. »

Une charge mentale plus importante

Mais tout n’est pas rose. « En tant que femme, on se fait rattraper. La charge mentale et la charge du foyer sont encore plus présentes maintenant que je suis à la maison. Je travaille où je vis, alors il n’y a pas de coupure. J’ai du mal à décloisonner. »

Pourtant, si c’était à refaire… Véronique ne changerait rien. « Je suis partie au bon moment, en bons termes avec mon ancien employeur et mes anciens collègues. Je suis entrée dans ma nouvelle activité en douceur. »

Après 20 ans dans l'administration, Manuella a trouvé sa voie

Manuella, elle aussi l’affirme : « si c’était à refaire », elle ne changerait rien. À la voir aujourd’hui servir ses soupes, on a du mal à l’imaginer derrière un ordinateur. Pourtant, pendant 20 ans, elle s’est consacrée, dans un bureau, à l’accompagnement d’un public en insertion. « En 2017, les mouvements sociaux ont commencé à faire bouger les choses dans ma tête. J’hésitais à retourner travailler. Je ne me sentais plus alignée avec ce que je faisais, mais je n’arrivais à trouver ma voie. »

Manuella a lâché son poste dans l'administration pour se consacrer à la fabrication de soupes sans exhausteurs de goût • ©DR

Depuis les mouvements de 2017

Son cheminement commence alors. Lors des barrages de 2017, elle anime des ateliers d’éducations populaires sur les ronds-points. Elle commence à réfléchir à ce qui l’anime.

Le Covid sera un déclencheur. « J’ai eu l’occasion d’aider une amie qui s’était retrouvée sans son livreur pour les paniers de légumes qu’elle produisait. J’ai fait les livraisons. Je sentais que les gens avaient envie d’aller vers une alimentation plus naturelle. »

« Faire du bien aux gens »

Son projet commence à mûrir. « Avec le Covid, je me suis rendu compte qu’on allait trop loin dans l’obéissance. Je voulais faire quelque chose dans une autre direction. » Manuella rencontre son futur associé, qui deviendra son compagnon. « Il est naturopathe. Ensemble, on voulait faire du bien aux gens. »

Prendre le risque

« Mes enfants ont 16 et 18 ans. Ils ont vu que je n’allais pas freiner. C’est comme si pendant 20 ans je n’avais pas écouté cette petite voix en moi qui devenait de plus en plus pressante. À un moment, je me suis décidée. Ça a coïncidé avec une période où mes garçons ont eu envie de se rapprocher de mes parents en Guadeloupe. Alors je me suis dit que j’irai dans la direction que je pressentais et qu’on verrait ce qui se passerait. »

Manuella, lors d'un atelier. Transmettre fait partie de activités porteuses de sens qu'elle recherchait • ©DR

Pour Manuella, être une femme, une mère, a joué dans son choix de se maintenir dans un travail qui ne lui correspondait plus. « Pendant 20 ans, je n’ai pas cherché à travailler sur mon projet et je me suis laissé aller, parce que je voulais offrir une stabilité matérielle à mes enfants. Mais à un moment, je ne pouvais plus rester dans ce vide spirituel. »

En tant que femme, on se freine. On est plus sensible à ce que vont penser les autres, à commencer par nos enfants et nos parents. On se met toujours après les autres. Manuella

Depuis deux ans, Manuella et son compagnon réalisent et vendent des soupes. Leur particularité : être sans le fameux petit « cube Maggi » fortement utilisé en restauration mais décrié pour ses composants et sa forte teneur en sel. Pour le moment, le duo est satisfait du bon accueil du public. Pour Manuella, tout se joue maintenant : depuis janvier, elle a quitté son travail et ne dispose plus d’une rémunération salariale. Mais à l’entendre, tout va bien. « Ce qui doit être fait se fera. Tout ce qui m’arrive est une opportunité. »