Des tests et des médicaments distribués les villages amérindiens brésiliens de la région d'Oiapoque touchés par le Covid

Une assistance médicale dans une région ou l'épidémie de coronavirus continue à se propager.

Jocelyne Helgoualch •

©Archives Secom (Amapa)

Des médicaments dans les villages amérindiens en proie à l’épidémie de coronavirus

L'entrée de l'hôpital d'Oiapoque • ©Claude Joseph

Un centre de soin supplémentaire sera installé à Oiapoque

Samedi à Macapa, une réunion a eu lieu entre le gouverneur de l'état de l’Amapa, la municipalité d’Oiapoque, le district sanitaire spécial indigène (DSEI) et la Fondation Nationale de l'Indien (FUNAI) traitant l'assistance médicale pour les peuples indigènes.Il a été décidé d’envoyer dès dimanche (31 mai) 500 kits de tests et cinq grands cylindres d’oxygène, dans les villages de la mangue, Kumarumã et Kumenê.Dans ce ravitaillement, des médicaments, du gel hydro alcoolique et des masques en tissu.La désinfection sera faite aussi dans les villages et dans les maisons de soutien aux indigènes.Le gouverneur de l'Amapa annonce aussi que l'hôpital universitaire (HU) de Macapa accueillera les habitants de ces villages amérindiens de la région d'Oiapoque pour les cas considérés comme graves.La ville brésilienne d'Oiapoque, frontalière avec la Guyane enregistre 285 cas Covid-19 confirmés, 4 hospitalisations et 6 décès.L'état d'Amapa reste toujours particulièrement touché par l'épidémie de Covid-19 avec 9602 cas confirmés et 222 décès.