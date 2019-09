Les tours de la cité Floralies, une page de l'histoire de Cayenne

La riche histoire d'un quartier où prévalait la solidarité

Cités : l'histoire des Floralies Une page qui se tourne, celle des tours de la Cité Floralies à Cayenne en cours de démolition. Construites en 1975 par la société Hlm sur un site marécageux, ce quartier a marqué le début des logements à loyer modéré.

Bientôt les tours de la cité des Floralies ne seront plus là au rond point du boulevard Mandéla. Avec leur disparition programmée c'est une autre page de l' histoire de la société cayennaise qui est abordée avec un nouveau projet de développement urbain et de rénovation pour le quartier.Cet esprit de solidarité qui a prévalu dans ce carrefour des cités N’zila, Médan et Mirza est implanté dans les cœurs et souvenirs de ceux qui y ont résidé. Des histoires qui s’entremêlent autour du dicton "roune lamen lavé rot". Une solidarité sociale économique et sportive pour l’époque. Armand Hidair qui a bien connu le quartier se souvient des matchs de football, des "tchimbé tcho" au lieu dit sable blanc, un îlot dans un environnement marécageux d’avant. Il n’y avait pas d’équipements sportifs adaptés. Les jeunes de ces familles faisaient avec les moyens du bord. Les mercredis ou pendant les vacances des années 75 ont aussi rassemblé les familles avec les MJC , les fameuses maisons des jeunes qui abaissaient les barrières sociales, le temps de rencontres.Le désamiantage de la première tour se poursuit jusqu’à sa déconstruction étage par étage. Un travail qui devrait s'achever au mois de novembre prochain. Pour la 2ème tour ce sera en 2020.