Un Crous autonome en Guyane : "une idée intéressante, mais qu'il faut instruire" selon Philippe Baptiste

Invité de notre journal télévisé, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche est revenu sur cette demande maintes fois formulée par les étudiants et la classe politique locale. Philippe Baptiste indique avoir demandé au recteur de l'académie de lui faire des propositions sur le sujet.

La requête n’est pas neuve. Ce soir, sur le plateau de Guyane la 1ère, Philippe Baptiste, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche est revenue sur la demande de création d'un Crous (Centre régional des œuvres universitaires, NDLR) spécifiquement pour la Guyane. «Aujourd'hui, il y a un Clous (Conseil local des œuvres universitaires, NDLR), qui est rattaché aux Antilles. Il est toujours bien de gérer localement, reconnaît le ministre. L'idée est intéressante, mais faut l’instruire, savoir comment l'articuler.»

J'ai demandé au recteur de travailler avec le Cnous et de nous faire des propositions Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Pour Juste Raghive, la création de Crous autonome représenterait « une victoire pour nous étudiants, qui permettra de réduire notre retard et d’avoir une adaptation aux réalités locales. » Le président de l’Unef, unique syndicat étudiant présent en Guyane, ce Crous de Guyane, détaché de celui des Antilles permettrait de réduire considérablement le retard dans certaines prises en charge. « Aujourd’hui, les demandes des étudiants sont traitées en Guadeloupe, à des milliers de kilomètres. Cela engendre fatalement des retards pour régler les problèmes d’intendance, de logistique… »

Le campus universitaire à Troubiran • ©UG

Une meilleure représentation de la Guyane

Autre intérêt pour l’étudiant : permettre une meilleure représentation de la Guyane. Pour l’heure, au conseil d’administration, trois étudiants représentent la Martinique, trois autres la Guadeloupe et un seul la Guyane. « On nous rappelle qu’il y a 8 000 étudiants en Guadeloupe, 7 000 en Martinique et seulement 4 000 en Guyane. Mais nous avons besoin d’être mieux représentés. Pour la prochaine rencontre, notre seul représentant et son suppléant ne peuvent être présents. Aussi, la motion que nous voulions déposer va tomber à l’eau. »

Un Crous autonome va dans la continuité de l’autonomie de l’Université de Guyane Yaovi Tabiou, Administrateur et porte-parole de l’Unef

Administrateur et porte-parole de l’Unef, Yaovi Tabiou enfonce le clou. « Un Crous autonome va dans la continuité de l’autonomie de l’Université de Guyane. Cela participe l’autonomie du territoire et une meilleure prise en compte des besoins de la Guyane. »

L’étudiant en troisième année de doctorat prend un exemple concret : « Les équipes sont en sous-effectif dans la restauration ou au sein du personnel des résidences. Il y a alors une forme pression et beaucoup d’arrêts maladie qui ne permettent pas d’assurer les services pour les étudiants. »

Meilleure prise en compte des spécificités locales

Autre exemple pris par Yaovi Tabiou : la politique de logement. « Si on regarde les chiffres, on va nous dire que tout est bon : nous avons en Guyane 350 logements pour 1 700 étudiants boursiers. Cependant, la répartition n’est pas bonne : certains de ces logements sont inoccupés parce qu’ils se trouvent à Kourou. Or les formations sont à Cayenne. »

La demande d’un Crous autonome n’est pas nouvelle. Elle est d’ailleurs soutenue par la classe politique, notamment Philippe Bouba, élu à la CTG et délégué à l’enseignement supérieur. Pour les élus, comme pour les étudiants, un Crous autonome est la seule réponse pour une meilleure prise en compte des spécificités de la Guyane. D’une même voix, depuis le début des demandes, ils ne cessent de rappeler que chez nous, le nombre de personnes bénéficiant des prestations sociales étant plus élevées, le traitement des demandes d’aide devait, nécessairement être fait localement, ceci pour une réponse plus rapide aux demandes souvent urgentes émises par le public étudiant.