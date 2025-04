VIDEO. "C’est une course contre la montre" : rencontre avec Malika Adelson, infirmière libérale dévouée

Malika Adelson a 38 ans. Le quotidien de cette infirmière libérale est un vrai marathon. On vous emmène en tournée avec cette professionnelle de santé qui enchaîne plus d’une vingtaine de visites par jour dans les quartiers de Cayenne et de ses environs.

Il est 6h. Le jour n’est pas encore levé que Malika Adelson et son fils Maylhann sont déjà prêts à entamer leur journée. Elle, est infirmière libérale depuis 8 ans. Lui, n’a pas d’autres choix que de l’accompagner dès l’aube avant de se rendre au collège.

"Une journée de travail c’est près de 12h minimum"

Avant d’être infirmière libérale, Malika a passé 7 ans aux urgences de Cayenne. "Ça a été de belles années où j’ai pu voir toutes sortes de pathologies. […] Je suis tombée enceinte et je me suis mise en libéral car c’était pour moi une façon de disposer de mon temps, de m’organiser comme je le voulais et passer plus de temps avec mes enfants" détaille la mère de famille. "C’est en tout cas ce que l’on pense", sourit-elle.

Malika Adelson, infirmière libérale, prend en charge une patiente. • ©Guyane La 1ère

"Je pars à 6h et je rentre à plus de 20h30 : une journée de travail, c’est près de 12h minimum. Je dois partir de la maison avec mes enfants. Je m’occupe du maximum de patients que je peux avant de les déposer à l’école, puis je continue ma tournée" explique Malika.

C’est une course contre la montre. Nos journées sont rythmées par le temps, les rendez-vous que les patients peuvent avoir… Il y en a qui travaillent également. Malika Adelson, infirmière libérale

Maylhann, 13 ans, est assis à l’arrière de la voiture. "Je dois me réveiller tôt. Même si je commence parfois à 9h30 ou à 10h30, je dois la suivre" relate timidement l’adolescent. "C’est un peu "chiant" de rester dans une voiture plus d’une heure alors qu’on aurait pu dormir… Après, je comprends".

"Je préfère me rendre à certains endroits avec une blouse"

Le libéral, "c’est beaucoup de relationnels car en plus des soins, on va au domicile des patients, on entre dans leur intimité". Une prise en charge différente qu’apprécie fortement Malika, mais aussi Cosette, l’une de ses patientes. "Ça fait un peu plus de 8 ans que l’on se connaît maintenant. Elle fait partie intégrante de mon quotidien".

Cosette est la patiente de Malika Adelson (infirmière libérale) depuis 8 ans déjà. • ©Guyane La 1ère

Le plus dur ? "C’est d’être toute la journée dans une voiture" confie la professionnelle de santé : car c’est entre ces 5 portes que Malika passe la majeure partie de son temps. Sa voiture, c’est son bureau.

L’itinéraire n’est pas toujours le même. "Il change en fonction des soins, de la priorité des patients, de mes enfants… On a des patients que l’on voit tous les jours mais on en a aussi certains que l’on voit pour une durée définie et cela modifie forcément le circuit". Ce jour-là, Malika se rend à Matoury, au quartier Balata, au Larivot, en passant par des squats.

Je préfère me rendre à certains endroits avec une blouse car malgré tout, il y a des personnes qui respectent la blouse et la fonction. Malika Adelson, infirmière libérale

Au cours de son trajet, l’infirmière libérale se rend notamment dans un quartier informel. "Ça se passe bien. Je parle beaucoup avec les habitants du quartier. Ils savent que je viens ici pour soigner" explique-t-elle.

L'infirmière libérale Malika Adelson se rend chez l'un de ses patients qui réside dans un quartier informel. • ©Guyane La 1ère

Malgré tout, elle ne se sépare pas de son bouton connecté "panique" comme elle l’appelle. "Depuis qu’on a été doté de ce dispositif, je marche avec. Il me permet d’être géolocalisée et de me mettre en lien avec la police".

Malika Adelson, infirmière libérale, ne se sépare pas de son bouton anti agression. • ©Guyane La 1ère

Un outil rassurant dont elle dispose depuis quelques mois mais qu’elle espère ne jamais avoir à utiliser. Car dans sa carrière, elle a malheureusement déjà été confrontée à des situations extrêmes. "L’année dernière, dans le quartier Bonhomme, une dame et son fils se sont fait tirer dessus. J’étais présente ce jour-là car j’allais voir mes patients. Je leur ai prodigué les premiers soins. C’est assez dur à gérer psychologiquement car il faut ensuite revenir comme si de rien n’était. Parfois, on y pense".

"On n’a pas le droit de tomber, on a une continuité des soins à assurer"

Entre les horaires décalés et les kilomètres parcourus, Malika garde constamment le sourire et la même énergie entre chaque visite. "Je dois monter, descendre, aller voir les patients. On a l’impression que c’est relativement simple mais je travaille 7 jours d’affilée, du jeudi au mercredi. J’ai un collègue avec qui je suis en binôme. Il prend ensuite le relais les 7 jours suivants : on alterne".

Malika Adelson, infirmière libérale, au domicile de l'une de ses patientes. • ©Guyane La 1ère

Ce rythme effréné ne l’empêche pas de faire son métier avec vigueur… Et il en faut. "Souvent, nous allons récupérer les traitements des patients en pharmacie car ils ne peuvent pas se déplacer. Si mon collègue ne peut pas aller travailler demain, je suis obligée d’y aller".

C’est difficile de se dire que l’on n’a pas forcément le droit de tomber, de se reposer comme on veut, car on doit assurer une continuité des soins. Malika Adelson, infirmière libérale

Une prise en charge des patients différente selon le secteur

"La Guyane est un grand territoire. La prise en charge des patients ne sera pas la même partout", souligne Malika. "Mes collègues de Régina, Saint-Georges, Maripasoula ou autres ont des tournées et des façons de travailler qui sont complètement différentes".

À titre d’exemple, l’infirmière libérale pense instantanément à l’accès aux soins qui "n’est pas le même. Il y a des déserts médicaux et on n’a pas la même façon de se déplacer. Certains sont amenés à aller sur le fleuve, d’autres vont travailler à pied. Il y a aussi la difficulté d’aller en pharmacie ou de gérer une situation d’urgence. Moi qui suis sur le littoral et qui tourne entre Matoury, Cayenne et Rémire-Montjoly, j’estime que ce sera plus simple pour moi que pour d’autres collègues".