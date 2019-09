La ville de Matoury rend hommage a 3 de ses artistes

"C'est une fierté pour moi, je suis content de voir que ce que je fais est enfin reconnu, parce que moi, je me posais des questions, peut être que ce je faisais n'étais pas bon, mais enfin de compte je suis rassuré et ému. J'ai eu beaucoup de satisfaction aujourd'hui."

"La culture, c'est quelque chose d'énorme. J'espère que les jeunes vont suivre."

"C'est la reconnaissance de tout untravail pendant des années, il fallait l'accepter, c'est normal, et c'est aussi pour moi, un exemple pour les artistes qui viendront derrière."

© C. Innocent / F. Montoban

La ville de matoury rend hommage à 3 de ses artistes

Victor Clet, très ému devant sa femme, ses enfants, ses amis et de nombreuses personnalités reçoit les honneurs.Chants, témoignages, danse se suivent pendant les deux heures de cérémonies qui précédent le dévoilement de la plaque de l’école de musique. Un hommage qui consacre plus de 50 ans de vie musicale.Mariée, mère de 9 enfants, Rolande dauphin a une vie politique, associative et professionnelle bien remplie.Très impliquée dans la vie de la cité, Rolande dauphin a désormais un centre culturel qui porte son nom. A travers ses chansons, c’est elle qui a le plus écrit et chanté les mérites de Matoury la dynamique.Abel adonnai est un artiste polyvalent exemplaire qui transforme des matériaux et des idées en œuvre d’art.Ses créations artistiques, souvent engagées ne laissent pas indifférents ceux qui les approche.L’hommage d’aujourd’hui prend déjà forme dans la tête du matourien qui a commencé à dessiné à l’âge de 7 ans.Victor Clet, Rolande dauphin et Abel adonnai sont mis à l’honneur de leur vivant.Une belle reconnaissance pour leur engagement et leurs familles.Ces trois personnalités dont la réputation va au-delà des frontières, sont des exemples de réussite pour la jeunesse de Guyane.