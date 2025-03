Inégalités salariales : aux Antilles-Guyane les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes

Les inégalités salariales perdurent entre les hommes et les femmes aux Antilles-Guyane, même à temps et âge égal, comme le démontre la dernière étude publiée par l’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études économiques) au début du mois de mars.

Dans le monde du travail, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent, notamment en ce qui concerne les salaires. Dans sa dernière étude publiée, l’INSEE annonce qu’en 2022, le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur public était inférieur de 23,5% à celui des hommes. Aux Antilles-Guyane, la tendance est la même, mais elle est moins prononcée que dans l’Hexagone. Par exemple, en Martinique, dans le secteur privé, les disparités de salaires sont de 10,4 % entre les femmes et les hommes, tandis qu’il est de 15,8 en France Hexagonale.

Pour expliquer ces écarts, l’institut de sondage avance plusieurs facteurs, comme celui du volume de travail annuel des femmes. Selon leurs données, les femmes seraient plus souvent à temps partiel. En Martinique, ils indiquent que "24 % des femmes sont à temps partiel en 2022, pour 10 % des hommes". À temps complet, l’écart de salaire diminue légèrement, passant de 10,4% à 7,8%.

L'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 10% en Martinique. • ©INSEE

L’INSEE précise tout de même que "depuis 1995, les inégalités de revenu salarial se sont réduites de 10 points, les écarts de volume de travail d’une part et de salaire en équivalent temps plein d’autre part contribuant conjointement à cette baisse".

Les facteurs qui expliquent les inégalités

La catégorie socio-professionnelle est le facteur explicatif principal des écarts salariaux aux Antilles-Guyane. En Guadeloupe, cette catégorie est à l’origine de 62% des écarts de hauts salaires entre les femmes et les hommes. En Guyane ce taux est de 52 % et il atteint les 78% en Martinique, contre 41,3% en France Hexagonale. "À âge, volume horaire de travail et type de contrat équivalents, si la répartition des femmes et des hommes au sein de chaque catégorie socio-professionnelle était similaire, l’écart ne serait plus que de 2,6 % en Guadeloupe et de 6,7 % en France hexagonale" peut-on lire dans l’étude.

En Guyane, le salaire médian des femmes cadres percevant un haut salaire est de 5 030 euros par mois en équivalent temps plein et 37 % des cadres à hauts salaire sont des femmes. • ©Insee, Base Tous Salariés 2022.

Les inégalités salariales sont aussi accentuées par l’âge, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques. En prenant l’exemple de la Guadeloupe, l’institut démontre que les femmes gagnent moins que les hommes en fonction de leur âge. Dans le secteur privé, elles gagnent 9% en moins que les hommes. "En Guadeloupe, dans les hauts salaires, l’écart est de 2,0 % en faveur des femmes pour les 15-34 ans. En revanche, il est en faveur des hommes pour les 35 à 49 ans (8,8 %) et pour les plus de 50 ans (12,7 %). Or les hommes sont en moyenne plus âgés que les femmes (51 ans contre 50 ans) parmi les hauts salaires." En Martinique, l’âge est un facteur déterminant à hauteur de 5,4% et en Guyane, il n'apparaît pas comme un facteur déterminant.

En Guadeloupe, les salariés masculins à temps complet âgé de 35 à 49 ans, ayant travaillé plus de 11 mois dans l’année dans le secteur privé, gagnent 8,8 % de plus par mois que leurs homologues féminines au niveau du 9e décile. • ©INSEE, Base Tous Salariés 2022

Enfin, l'écart de salaire croît avec le nombre d'enfants. Les femmes sans enfant gagnent en moyenne 13,8% de moins que les hommes, celles avec trois enfants ou plus 40,9% de moins.