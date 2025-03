"Je n’aurais jamais dû". Cubis de rhum, cocaïne liquide et faux plafonds, onze policiers guyanais jugés pour trafic de drogue

Onze policiers comparaissent jusqu'à la semaine prochaine au tribunal de Créteil. Ils sont soupçonnés d'avoir profité de leurs fonctions pour faire passer de la cocaïne depuis l'aéroport Félix Éboué, en Guyane, jusque dans l'Hexagone.

Aéroport Félix Éboué, 9h53, lundi 23 janvier 2023. Kévin H. entre dans les toilettes du Hall 1 avec un sac à dos noir. Le policier ressort des toilettes à 9h59. Son sac est vide.

Le jeune homme de 26 ans comparait ce mardi 4 mars devant le tribunal de Créteil, en région parisienne. Poursuivi pour importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, violation du secret professionnel et corruption passive, il est soupçonné d’avoir participé à un trafic de cocaïne entre la Guyane et l’Hexagone. Depuis un an et huit mois, il dort en prison. Onze policiers, tous jeunes, tous Guyanais, sont poursuivis dans cette affaire.

Cubis de rhum et cocaïne liquide

Le mode opératoire sort de l'ordinaire : les policiers dissimulaient de la cocaïne liquide dans des cubis de rhum qu’ils cachaient dans les faux plafonds des toilettes de l’aéroport. Les mules achetaient en duty free des cubis de rhum et passaient aux toilettes pour les échanger avec ceux contenant la drogue. Elles ressortaient quelques minutes plus tard, protégées par leur sac duty free et le ticket de caisse prouvant leur achat. Chaque cubi contenait entre 900 grammes et 1,4 kg de cocaïne.

Devant les enquêteurs, Kévin H. a reconnu avoir introduit environ 36 cubis de cocaïne liquide au sein de l’aéroport entre janvier et juin 2023. "J’ai dit ce chiffre pour qu’on me laisse tranquille", rétropédale-t-il pendant le procès, niant désormais certains dépôts. "J’y vais avec mon sac à dos parce que je ne fais pas confiance à mes collègues, ils pourraient me voler quelque chose", répond-il à la présidente qui s’étonne, vidéosurveillance à l’appui, qu’il se rende à de très nombreuses reprises dans les toilettes des passagers, éloignées de son poste de travail. Minimisant son rôle, Kévin H. se présente comme un exécutant agissant sous les ordres d’un mystérieux commanditaire au Suriname.

Livre de compte

La manœuvre ne se limite pas aux cubis. Le policier est aussi soupçonné d’avoir aidé les trafiquants à échapper au 100% contrôle, le dispositif mis en place à l’aéroport de Cayenne à partir d’octobre 2022 pour stopper l’afflux de mules vers l’Hexagone. Là aussi, tout se passe dans les toilettes. Après chaque contrôle, une vignette est apposée sur le passeport du voyageur. Le policier les décollait et allait les cacher dans les sanitaires. "Sur la brosse des toilettes", précise-t-il. Les mules n’avaient plus qu’à les récupérer et les coller sur leur propre passeport, laissant croire qu’elles avaient été contrôlées. Aux enquêteurs, Kévin H. a expliqué qu’il pouvait toucher "de 300 à 400 euros" par pastille et jusqu’à 800 euros par cubi.

Le jeune homme travaillait pour la police aux frontières depuis 2019. Chez lui, on a retrouvé 13 000 euros en liquide, quelques centaines de grammes de cocaïne et un étrange carnet. Siglé "Alternative Police", un syndicat policier, il contenait des notes qui font penser à un livre de compte. On y devine des quantités ("M = 600g", "K = 1 800g") et des sommes d’argent ("28 600 euros total").

"Protéger les citoyens"

"J’ai eu un gros moment de faiblesse, je n’aurais jamais dû participer à ce trafic de stupéfiant ", avance le policier, évoquant "un moment de détresse" et insistant sur l’absence de figure paternelle dans son enfance. Interrogé sur son métier, Kévin H. reconnait avoir embrassé la carrière de policier un peu par hasard mais assure qu’il "aimait bien son travail", notamment "faire des contrôles, rechercher des faux documents". "En cours de route j’ai dû perdre ça, ce qui a fait que je me retrouve ici aujourd’hui", commente-t-il. Il est vrai que la définition qu’il fait de ses missions au sein de l'aéroport, tout droit sortie d’un manuel – "protéger les citoyens, les biens publics et les droits communs" – colle mal aux faits qui lui sont reprochés.

En tout, les prévenus sont une vingtaine. Hors norme aux vues du nombre d’accusés, le procès doit se tenir sur deux semaines complètes. Les réquisitions ne sont pas attendues avant la semaine prochaine.