"Je ne peux pas accepter qu’on lui vole sa vie": la maman de Derrel Dunkley, agressé en marge du carnaval de Bordeaux, cherche des réponses

Dans la nuit du samedi 8 mars, Derrel Dunkley, un jeune guadeloupéen, aurait été attaqué lors d’une soirée carnavalesque à Bordeaux. Alors qu'il est dans le coma, sa famille et ses amis lancent un appel à témoin pour obtenir justice.

C’est au parc des expositions que la soirée aurait rapidement viré au drame, selon la famille. Derrel Dunkley, 24 ans, aurait été agressé par un groupe d’individus à Bordeaux. L’incident aurait eu lieu entre 2h30 et 3h du matin dans la nuit du samedi 8 mars. Derrel aurait renversé une bouteille d’alcool, ce qui aurait provoqué le début de l’altercation. Les membres du groupe se seraient montrés insistants et menaçants pour que le jeune homme leur rachète une bouteille. Derrel aurait payé une autre boisson à ses agresseurs, mais aurait été frappé juste après l’achat de la bouteille.

Retrouvé en sang, l’étudiant en neuroscience a été transporté à l’hôpital par les secours. Présentant des fractures au crâne, une hémorragie cérébrale et des hématomes sous-duraux, il s’est fait opérer en urgence. Son état s’est très vite dégradé puisqu’une semaine après les faits, Derrel a plongé dans le coma. Aujourd’hui, son état reste grave.

Un grand appel à témoin sur les réseaux sociaux

À la suite d’une plainte contre X déposée par la mère de Derrel, une enquête de police a débuté. Mais l’absence de caméra de surveillance rend difficile la reconstitution de la soirée et l’identification des potentiels agresseurs. La police et le procureur n’ont pas répondu à nos demandes d’informations. Les proches, quant à eux, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux en partageant un appel à témoin. Une initiative qui a du succès puisque la vidéo cumule déjà 50 000 vues. L’association My Kartel, organisatrice du carnaval, a elle aussi relayé sur ses réseaux sociaux l’appel à témoin et un communiqué. Elle affirme collaborer activement avec les services de police. Toutefois, les responsables n’ont pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Une famille dans la détresse

Le mystère reste entier pour les proches de Derrel. Ils ne comprennent pas comment cela a pu arriver. Virginie, la mère de Derrel a pris le premier avion depuis Pointe-à-Pitre pour se rendre au chevet de son fils.

Le Samu est venu le chercher. On m’a dit qu’il était déjà dans un état grave… Je veux juste qu’on me rende mon fils. Je veux qu’il soit intact. C’est dur, c’est dur, c’est dur… Virginie, mère de Derrel

En larmes, elle espère que ce dernier s’en sortira et déjouera les pronostics des médecins.

Derrel c’est un ange, très solide, très costaud. C’est un amour. Je ne peux pas accepter qu’on lui vole sa vie. Je ne peux pas accepter qu’on lui vole ses rêves… Je ne peux pas comprendre. Il a un avenir incroyable devant lui. Virginie, mère de Derrel

Pour la soutenir dans cette épreuve, une cagnotte a été lancée par des proches de la famille. Une initiative à laquelle ne s’attendait pas la mère de Derrel. "Il y a un vrai mouvement de solidarité en Guadeloupe. J’imagine que ce sont mes amis qui l’ont lancé !", suppose-t-elle.

Pour l’heure, l’enquête suit son cours et les circonstances de ce drame restent à éclaircir.