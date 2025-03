Judo : en colère après avoir été laissée de côté pour les Championnats d'Europe, Amandine Buchard dénonce une "injustice"

Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, la judoka martiniquaise n'a pas été retenue par la Fédération française de judo pour les championnats d'Europe du mois prochain. Dans un long message sur les réseaux sociaux, elle dénonce des "décisions prises sans transparence".

Amandine Buchard, médaillée de bronze olympique de Paris en -52 kg, ressent vendredi de "l'incompréhension et de la colère" ainsi qu'une "injustice qui (la) révolte" après sa non-sélection par la fédération française pour les Championnats d'Europe.

"Je m'interroge sur les décisions qui m'ont écartée, alors que j'avais clairement exprimé mes objectifs à la Fédération et au staff", écrit la double championne d'Europe dans un long message sur X. "L'argument initial de la Fédération, à savoir : les athlètes olympiques ayant repris leur saison tardivement ne seraient pas sélectionnés, semblait compréhensible. Pourtant, une logique totalement dépassée lorsqu'on voit les modifications dans la sélection, intégrant des athlètes olympiques", poursuit-elle.

Il y a forcément de l'incompréhension et de la colère face à la sélection des Championnats d'Europe, sur laquelle je n'y ferai pas part. Au-delà de la légitimité, je m'interroge sur les décisions qui m'ont écartée, alors que j'avais…

Jeudi, la double médaillée olympique Romane Dicko a été sélectionnée pour la compétition continentale qui se déroulera à Podgorica (Monténégro, 23-27 avril), rejoignant les autres olympiens Clarisse Agbégnénou, Shirine Boukli, Luka Mkheidze, Joan-Benjamin Gaba ou encore Maxime Ngayap Hambou. "Dans le flou total" sur les raisons de sa non-sélection, la Martiniquaise regrette que "les décisions soient prises sans transparence".

"Devoir encore et toujours prouver (sa) valeur"

L'athlète présente un des plus beaux palmarès de l'équipe de France actuelle avec deux titres de championne d'Europe, cinq médailles de bronze mondiales, sans oublier sa médaille d'argent olympique à Tokyo. Après son bronze aux JO-2024, elle a repris sa saison la semaine dernière à Tbilisi, en Géorgie, par une victoire en Grand Slam.

Malgré ce palmarès, Amandine Buchard a "le sentiment de devoir encore et toujours prouver (sa) valeur, plus que les autres", écrit-elle. "Mes performances et ma régularité ont toujours parlé d'elles-mêmes. Jamais je n'ai douté de ma légitimité ni ressenti le besoin de me comparer à mes camarades pour prouver ma place. Cette situation est malsaine et inacceptable", continue-t-elle. "Une injustice qui me révolte. Je mérite d'être entendue et respectée dans mon parcours. Il est temps de me remettre au centre de mon propre projet", conclut-elle.

Buchard s'est lancée depuis la fin d'année dernière dans un double projet olympique avec le rêve de participer à Los Angeles en 2028 aux épreuves de judo et de rugby à 7. Elle a rejoint dans ce cadre le Stade français.