L'AS Jeanne d'Arc de La Réunion : Bientôt un siècle d'histoire et de passion footballistique

Créée en janvier 1926, l'AS Jeanne d'Arc s'approche de son centenaire. Ce club emblématique du Port est l'un des plus anciens de La Réunion

LA JEANNE D ARC, fondée en 1926, est l'un des plus anciens clubs de la Réunion • ©Outre-MER la1ère

Les jours de match de football, une vague mauve prend la direction du stade Georges Lambrakis et envahit les gradins. Les sons du Roulèr résonnent dans l'enceinte de 1020 places. Sixième du dernier championnat régional 1, l'AS Jeanne d'Arc tente d’emmener au plus haut les Portois, depuis près d’un siècle. L'association de la cité maritime compte 432 licenciés répartis en 13 équipes, de benjamin à senior.

La Jeanne d'Arc, un siècle d'histoire

Après une brève incursion, c’est au Port que réapparaît le football sur l’Île Bourbon, en 1912. Une équipe composée de cheminots portois lance la discipline. Le phénomène prend de l’ampleur dès la fin de la première Guerre Mondiale. Un navire transporte les poilus réunionnais, des soldats et des marins de retour dans leur île natale, et sur le pont un ballon rond en cuir est l’objet de toutes les curiosités. Les célèbres compagnons de voyage de Charles Baudelaire, "indolents albatros, vastes oiseaux des mers", suivent le navire et surveillent les roulements du ballon. " Terre ! La Réunion en vue" ! Débarqués au Port, les militaires introduisent sur la péninsule la sphère de cuir gonflée. Le jeu a le vent en poupe et gagne rapidement du terrain. Le Port favorise la diffusion des pratiques sportives arrivées par bateaux. Le football fait des vagues et enflamme la jeunesse réunionnaise.

Fondée en janvier 1926, La Société Sportive La Jeanne d'Arc est l'un des plus anciens clubs de football à la Réunion encore en activité. Basée au Port, elle naît de la fusion de la Portoise et de la Parisienne. Le nom de Jeanne d'Arc fait référence à l'église située à la rue Sadi Carnot. La légende désigne également le croiseur école de la Marine française comme un de ses parrains. La plupart des joueurs sont dockers. Émilien Derimer devient le premier président. Les licenciés de la SS Jeanne d’Arc croisent les crampons avec les équipages de bateaux qui accostent au Port. Cinq ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un championnat réunionnais est créé. L'Indépendante, la SS Jeanne d’Arc et la Réunion s’affrontent.

La jeunesse, l’atout majeur de la Jeanne D’Arc

La SS Jeanne d’Arc remporte son unique titre de champion de La Réunion en 1952,. Dix ans plus tard, elle connaît la relégation. De retour en régionale 1, en 1968, les Mauves ratent d’un point le sacre, décroché par la SS Saint-Louisienne. Le club portois subit plusieurs rétrogradations en division inférieure durant ces cinquante saisons.

Début des années 1990, la Jeanne d'Arc à la recherche de sa gloire d’antan, change de stratégie et opte pour la formation des jeunes. Les talentueux frères Elcaman, John et Roberto débutent leur carrière au Port, dans leur ville natale.

Ces dernières décennies, le palmarès de la Jeanne est marqué par trois événements. 1999, elle remporte la Coupe Régionale face à l'USST quelques secondes avant le coup de sifflet final.

L'AS Jeanne d'Arc • ©Patrick Ramoudou

En 2009, les Mauves jouent les 32e de finale de la Coupe de France. Leur parcours national s’arrête face au Tours FC d’Olivier Giroud, par un cinglant 7-1. C’est le deuxième club réunionnais à atteindre ce stade de la compétition. 2018, une année de triomphe. Poussée par la ferveur populaire, La SS Jeanne d’Arc termine deuxième de l’élite, à un point du leader, la SS Saint-Pierroise et elle décroche également la Coupe régionale. L'année dernière, la Société est devenue officiellement et définitivement l'Association Sportive Jeanne d'Arc.

La Jeanne d’Arc remporte la seconde finale régionale de la Coupe de France. • ©Patrick Ramoudou

La prochaine étape majeure, pour Indrena Remanaly, présidente de l'AS Jeanne d’Arc, depuis janvier 2024 est : "de retrouver un bon niveau de football et de former des jeunes qui vont intégrer des centres de formation dans l’Hexagone." Porter plus haut et plus loin les couleurs du plus ancien club de l'archipel pourrait permettre de pérenniser son histoire centenaire. Durant un siècle d'existence, le club du Port s'est imposé comme un véritable pilier du football réunionnais.

Archives - Les supporters de la Jeanne d'Arc • ©Willy Fontaine (Réunion la 1ère)

Ecoutez Indrena Remanaly, présidente de l'AS Jeanne d’Arc