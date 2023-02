Le fils de Firmine Richard jugé aux assises pour assassinat

Le fils de l'actrice d'origine guadeloupéenne est soupçonné d'avoir poignardé un homme en avril 2021. Le procès s'ouvrira le 3 février au tribunal de Bobigny, en région parisienne.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Keneff Leauva, sera jugé au tribunal de Bobigny à partir du vendredi 3 février. Le fils de l'actrice guadeloupéenne Firmine Richard comparaît pour assassinat. Il encourt la perpétuité.

Les faits remontent au dimanche 11 avril 2021. Aux aurores ce matin-là, Keneff Leauva et Mamadi T., connu dans le monde du stream sous le pseudonyme "Moussa VR6", s'écharpent en direct sur le réseau social Bigo Live, une plateforme de vidéo en streaming. Un temps amis dans la vraie vie, Moussa et Keneff Leauva sont brouillés depuis quelque temps pour une histoire de femme, qui a déjà valu à Moussa de frapper Leauva.

Cette nuit-là, le ton monte. "Eh, tu sais quoi ? Bouge pas j'arrive !", finit par s'emporter Moussa. Quelques minutes plus tard, peu avant 6h du matin, la victime se présente devant le domicile de Keneff, à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le streameur guadeloupéen se muni d'un couteau de cuisine et descend dans la rue. Une bagarre éclate.

Selon la version de l'accusé, Moussa commence par lui porter un coup qui lui brise la mâchoire : opéré en urgence, Keneff Leauva se verra prescrire trente jours d'ITT. Blessé, il sort alors son arme et réplique avec trois coups de couteau au torse. La victime s'écarte de lui, traverse la rue et chute. Keneff Leauva la rejoint et lui met deux coups de couteau supplémentaires, aux jambes. Le décès de Moussa est prononcé une heure après.

La défense nie la volonté de tuer

La défense de Keneff Leauva soutient qu'il n'avait pas l'intention de tuer et ne cherchait qu'à se défendre face à un adversaire imposant et menaçant. "Il n'y a eu ni guet-apens ni préméditation. C'est la victime qui s'est imposée nuitamment aux alentours du domicile. Dès le début de l'altercation, Keneff a reçu des coups très violents qui lui ont fracassé la mâchoire. Il ne pouvait qu'avoir peur pour sa vie", a déclaré à l'AFP son avocate Dominique Beyreuther-Minkov.

Ce n'est pas la première fois que le fils de Firmine Richard a affaire à la justice. En 2017, il a été condamné à un an de prison ferme pour une agression homophobe. Une affaire qui avait elle aussi démarré sur internet, après un différend né sur le réseau social périscope.

Le verdict est attendu le 10 février.