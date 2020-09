Le Mans : un Guyanais condamné à deux ans ferme après ingestion et transport de 50 000 € de cocaïne

Un Guyanais de 18 ans a été condamné mardi à deux ans de prison ferme pour transport et détention de stupéfiants. Il avait été arrêté en gare du Mans le 2 septembre, alors qu'il transportait dans son organisme 79 ovules de cocaïne d'une valeur totale de 50 000 €.



Outre-mer la 1ère •

722 g dans le corps

Mercredi 2 septembre, un jeune Guyanais est contrôlé à sa descente du train en gare du Mans (Sarthe), explique Ouest-France dans son édition du 8 septembre . Après un contrôle d'identité, son comportement nerveux incite les douaniers à pousser les investigations. Parti de Montparnasse, il transportait des ovules de cocaïne dans son organisme.C'est un examen d’imagerie médicale qui a révélé la présence de 79 ovules dans au total dans son abdomen. Transporté à l’hôpital, il expulse 26 ovules de cocaïne, puis 53 un peu plus tard, détaille 20 minutes . La "mule" avait ainsi avalé 722 grammes de cocaïne, soit pour 50 000 € de drogue, selon l’administration des douanes.Devant les juges, il a expliqué avoir acheté la drogue à un "rasta" pour subvenir aux besoins de sa famille grâce à la revente, rapporte Ouest-France. Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison ferme avec maintien en détention et à une amende douanière de plus de 50.000 euros.