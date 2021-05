"Le piment de la liberté" : les clients parisiens à la terrasse d'un restaurant réunionnais

Outre-mer la 1ère •

Trois petites tables sur un trottoir. Quelques couverts qui font le "bonheur absolu" de Réaz Mohard, gérant d'un restaurant réunionnais à Paris. Ce mercredi 19 mai, après de longs mois de fermeture et de "click and collect", les restaurants et bars ont pu rouvrir leurs terrasses. Malgré une météo mitigée, les clients se sont pressés à la terrasse de ce restaurant réunionnais pour goûter, selon l'expression de l'un d'entre eux, "le piment de la liberté". Regardez le reportage d'Outre-mer la 1ère :

Après six mois de vie au ralenti, les Français peuvent à nouveau se restaurer ou boire un verre en terrasse, dans le respect d'une jauge de 50% des capacités d'accueil et à six personnes par table. Les restaurants et cafés devront attendre le 9 juin pour accueillir des clients en salle.

Cinémas, théâtres et musées peuvent de nouveau aussi accueillir le public - masqué - avec des jauges maximales de fréquentation. Et le début du couvre-feu est retardé de deux heures dans l'Hexagone, passant de 19h à 21h.

Cette levée partielle des restrictions a été décidée à la faveur d'une diminution de la circulation du virus, qui reste cependant élevée (environ 14.000 nouveaux cas par jour en moyenne), et d'une montée en puissance de la campagne de vaccination dans un pays où la pandémie a fait 108.000 morts à ce stade.