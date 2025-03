Législatives 2024 en Nouvelle-Calédonie : le Conseil constitutionnel rejette le recours des non-indépendantistes et valide l'élection d'Emmanuel Tjibaou

Partager :

Le parti non-indépendantiste calédonien Le Rassemblement-Les Républicains et son candidat, Alcide Ponga, avaient saisi la haute juridiction après avoir relevé des irrégularités lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet de l'année dernière. Le Conseil constitutionnel a rejeté leur recours. Mais il a aussi retiré plus de 2.000 voix au candidat indépendantiste.

Son élection à l'Assemblée nationale avait été une surprise. Le 7 juillet 2024, à l'issue des élections législatives anticipées, l'indépendantiste Emmanuel Tjibaou (Union calédonienne - FLNKS) devenait député de la Nouvelle-Calédonie. Les non-indépendantistes, qui tenaient cette circonscription depuis des décennies, avaient bondi à l'annonce des résultats. Ils avaient alors déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, demandant à annuler le scrutin. Vendredi 7 mars, la haute juridiction a rejeté le recours déposé par Le Rassemblement-Les Républicains. Pour le parti non-indépendantiste, représenté par Alcide Ponga (depuis désigné président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), le scrutin dans la 2ᵉ circonscription a été entaché d'irrégularités liées au contexte tendu dans lequel se trouve la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes du 13 mai. Alcide Ponga a été battu avec près de 13.000 voix d'écart par Emmanuel Tjibaou, fils de Jean-Marie Tjibaou. Emmanuel Tjibaou et Alcide Ponga. • ©NC la 1ère Plusieurs bureaux sans assesseurs Pour les partisans de la Nouvelle-Calédonie française, plusieurs bureaux de vote manquaient d'assesseurs, pourtant nécessaires à la bonne tenue du scrutin. Ce qui aurait favorisé le candidat kanak, pensent-ils. Le Conseil constitutionnel estime que c'est faux dans plusieurs bureaux pointés du doigt, où il y avait au moins un assesseur. En revanche, il est vrai qu'il n'y avait aucun assesseur dans neuf bureaux à Belep, à Hienghène, à Hoauïlou et à Pouébo. L'irrégularité étant caractérisée et avérée dans ces bureaux, le Conseil décide de retirer 2.715 voix au nombre total de suffrages obtenus par Emmanuel Tjibaou (insuffisant pour remettre en cause son élection). Le Conseil constitutionnel reconnaît également que des messages à caractère politique ont bien été diffusés alors que la période de réserve électorale (qui commence la veille du scrutin à minuit) avait commencé. Mais "eu égard à la teneur et à l’audience de ces messages, et compte tenu de l’écart des voix entre les candidats (...), ces irrégularités, pour regrettables qu’elles soient, ne sauraient être regardées comme ayant pu influer sur le résultat du scrutin", estiment les Sages. Sur la RP1, au Mont-Dore, dans la traversée de Saint-Louis, le 24 mai 2024. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère Enfin, sur le contexte sécuritaire tendu – les non-indépendantistes font état d'intimidations de la part de militants nationalistes –, le Conseil constitutionnel considère que la situation était la même sur l'ensemble du territoire, et que des mesures de sécurité ont été mises en place par l'État pour assurer le bon déroulement de ces élections. Pour les habitants du Mont-Dore, isolés depuis les émeutes à cause de barrages routiers, "un service de navettes maritimes gratuit [a], en outre, été mis en place pour les acheminer vers les lieux de vote", rappelle la haute juridiction, qui ne relève pas de taux de participation particulièrement inférieur comparé aux autres communes du territoire. L'élection d'Emmanuel Tjibaou, premier indépendantiste kanak à siéger à l'Assemblée nationale depuis 1986, est donc validée par le Conseil constitutionnel.

