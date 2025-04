Loi narcotrafic : des nouvelles mesures pour mieux s'attaquer au phénomène des mules en Outre-mer

Adoptée à l'unanimité par le Sénat en février et très largement par l'Assemblée nationale mardi 1er avril, la proposition de loi transpartisane visant à lutter contre le trafic de drogue en France est en passe d'être définitivement votée. Dans les territoires ultramarins, et particulièrement en Guyane et aux Antilles, les nouvelles mesures répressives visent à dissuader les passeurs de se rendre dans l'Hexagone. Mais certains élus appellent à aller plus loin.

"Enfin ! La France se donne enfin les moyens de lutter efficacement contre le narcotrafic !" À la tribune du Sénat, la représentante de la Guyane Marie-Laure Phinéra-Horth (RDPI, groupe macroniste) se réjouissait le 4 février que le Parlement se saisisse de la délicate question du trafic de drogue. Le phénomène touche aujourd'hui un grand nombre de villes et de campagnes de l'Hexagone, fait de nombreux morts dans les grands points de deal comme à Marseille, et frappe de plein fouet les territoires d'Outre-mer, devenus la porte d'entrée des stupéfiants en France.

"Notre pays est devenu une plaque tournante du narcotrafic", disait Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France en Martinique, le mois dernier. Situés à proximité des pays producteurs de drogue (comme le Pérou, la Bolivie ou encore la Colombie), les territoires d'Outre-mer sont en première ligne face à ce fléau national (et international).

Dans les régions ultramarines, les saisies de drogue battent des records ces dernières années. 10 tonnes de cocaïne saisies au large de la Martinique en août 2024. 23 kg de stupéfiants trouvés dans les bagages de voyageurs à La Réunion en novembre. Même Saint-Pierre et Miquelon n'échappe pas au tsunami blanc.

Une loi transpartisane

Pour s'attaquer à ce phénomène, deux sénateurs, Etienne Blanc (Les Républicains, LR) et Jérôme Durain (Parti socialiste, PS), ont déposé une proposition de loi pour "sortir la France du piège du narcotrafic". Adopté à la quasi-unanimité au Sénat le 4 février, le texte, soutenu par les ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l'Intérieur Bruno Retailleau, a fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Il a été largement adopté mardi 1er avril et doit maintenant faire l'objet d'un compromis entre députés et sénateurs avant un ultime vote par les deux chambres du Parlement.

Que prévoit-il ? Déjà, comme c'est le cas pour les affaires de terrorisme ou de détournement de fonds, il acte la création d'un parquet spécialisé, le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), qui centralisera les grosses affaires de narcobanditisme. Ensuite, il prévoit tout un ensemble de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent, simplifier les procédures pénales ou encore rendre le statut de repenti plus attractif.

"À situation exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels, des règlements exceptionnels et une application beaucoup plus fluide, plus rapide de la loi", a défendu la sénatrice Catherine Conconne (Martinique, SER, groupe socialiste) lors des débats au Palais du Luxembourg. Et de rappeler, comme ses collègues ultramarins, que les territoires éloignés de l'Hexagone sont particulièrement concernés par ce sujet.

La proposition de loi, qui à une portée nationale, prévoit ainsi un durcissement de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants vis-à-vis des mules, ces passeurs qui font généralement le trajet Outre-mer / Hexagone pour importer de la drogue sur le continent européen.

En Guyane, malgré la politique du "100 % contrôle" lancée par l'État en 2023, le phénomène des mules n'a pas disparu. "A Roissy et à Orly, pour les seuls trois premiers mois de cette année, on a arrêté autant de mules que sur toute l'année 2024", a indiqué Bruno Retailleau au Sénat mercredi 2 avril. Pire, le phénomène a tendance à se déplacer vers les Antilles alors que les trafiquants tentent de trouver des nouveaux moyens pour contourner les contrôles douaniers.

Des mesures anti-mules

La loi votée par l'Assemblée nationale mardi prévoit une prolongation de la durée de garde-à-vue pour les personnes suspectées de vouloir transporter de la drogue. Elle pourra ainsi s'étendre jusqu'à 120 heures (contre 96 heures aujourd'hui) si le texte est définitivement adopté par le Parlement à la fin du mois.

Cette mesure a fait débat au Palais Bourbon, la gauche y voyant une stigmatisation des territoires d'Outre-mer, d'où provient une large majorité des mules arrivant dans l'Hexagone. Certains ont souligné la précarité dans laquelle se trouvent ces mules, parfois contraintes de participer à ce trafic. "Il conviendrait surtout de lutter à la source, c’est-à-dire en se penchant sur la situation sociale de ces personnes qui, en raison de leur extrême dénuement, sont prêtes à prendre d’énormes risques, y compris pour leur santé, en échange de quelque argent", a réclamé le député Antoine Léaument (Essonne, La France insoumise, LFI). La gauche était parvenue à supprimer la prolongation de la garde-à-vue en commission, défendant à la place une meilleure prise en charge médicale de ces personnes qui ingèrent de la drogue. Mais elle a été rétablie en séance publique.

Ça suffit de ne parler des Outre-mer que depuis un prisme hexagonal !



Autre mesure visant à empêcher les passeurs de drogue de voyager vers l'Hexagone : l'interdiction de prendre l'avion ou le bateau (et même de paraître dans les aéroports et les ports) pendant une durée de trois ans. Là encore, la gauche s'est insurgée de cette mesure. "La seule chose qui intéresse ici les gens, c’est que la drogue n’arrive pas dans l’Hexagone. En revanche, on ne semble guère s’émouvoir du fait qu’elle circule dans les Outre-mer", a critiqué le député LFI Ugo Bernalicis (Nord).

La loi sera-t-elle efficace ?

Soutenue par les groupes macronistes (Ensemble pour la République, Horizons, MoDem), Les Républicains, le petit groupe Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires (LIOT) et l'extrême droite (UDR et Rassemblement national), à gauche, seuls les socialistes ont voté en faveur de la loi contre le narcotrafic. La France insoumise a voté contre ce texte qu'elle juge trop répressif. Les communistes et les écologistes ont pour leur part préféré s'abstenir.

Le soutien à cette loi transpartisane n'a pour autant pas empêché certains parlementaires de critiquer le texte, jugé trop centré sur l'Hexagone et trop répressif. "Les territoires comme les Antilles ou la Guyane sont en première ligne face au grand banditisme et à l’importation de drogues venues d’Amérique du Sud. Il conviendrait de prévoir les moyens et les mesures adéquats pour protéger ces territoires qui subissent de plein fouet le trafic de drogue", a estimé le député Paul Molac (Morbihan, LIOT).

Au Sénat, la Guyanaise Marie-Laure Phinéra-Horth, qui a soutenu le texte, regrette qu'il n'y ait pas de volet "prévention" dans cette grande loi contre le narcobandistisme. "Il ne s'agit pas uniquement de démanteler la tête de réseau, mais aussi d'offrir des alternatives aux jeunes qui, faute de choix, se laissent entraîner dans cette spirale infernale", a-t-elle soutenu devant ses collègues.

Mercredi après-midi, elle a profité des questions au gouvernement pour interpeller le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Elle lui a demandé que la France, comme c'est déjà le cas en Belgique ou aux Pays-Bas, se dote de scanners corporels pour détecter plus facilement la drogue ingérée par les mules. Car, a-t-elle dit au ministre, "les mesures qui seront retenues [dans la loi contre le narcotrafic] au terme de la navette [parlementaire] resteront à mes yeux incomplètes sur le phénomène des mules".