Marseille : trois Martiniquais condamnés de 3 à 5 ans de prison pour trafic de cocaïne

L’affaire remonte à juillet 2021, où une "mule" martiniquaise avait été arrêtée à l’aéroport de Montpellier avec plus de 23 kilos de cocaïne dans ses bagages.

Outre-mer la 1ère •

Deux trentenaires natifs de La Trinité et un Lamentinois comparaissaient ce vendredi 14 avril au tribunal judiciaire de Marseille pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Le Lamentinois, Leanny V., a été interpellé le 4 juillet 2021 à l’aéroport de Montpellier. Il arrivait de Fort-de-France via Orly. Il transportait dans ses bagages plus de 23 kilos de cocaïne pure.

L’enquête menée par la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) remonte vers deux autres Martiniquais natifs de La Trinité : Josué F. et Liony P.

D’après le journal local La Provence, Josué F. est considéré par les enquêteurs comme le recruteur de la "mule", Liony P. comme l’intermédiaire entre les deux.

Sortir de la misère

Des faits qu’ils ont reconnus devant le tribunal : Leanny V a accepté le transport de la drogue pour une rémunération de 5.000 €, Josué F. a missionné ce dernier pour le compte d'un réseau, et Liony P. les a mis en contact.

Les avocats de la défense ont tenté de convaincre le tribunal que leurs clients n’étaient pas de gros dealers qui géraient un réseau international, mais des personnes qui cherchaient à sortir de la misère en ce qui concerne Leanny V. et Liony P.

Ce dernier se présentait d’ailleurs avec un casier vierge. Quant à Josué F., il n’est d’après son conseil qu’un petit trafiquant qui s'est retrouvé au contact de gens plus chevronnés.

Plus de 750.000 € d'amende

Ces arguments n’ont pas suffi. Leanny V. a été déclaré coupable d’"infraction à la législation sur les stupéfiants", d’"importation de marchandises prohibées" et d’"association de malfaiteurs". Il écope de quatre ans de prison ferme.

Josué F. a été reconnu coupable de "trafic de stupéfiants et transport de marchandises prohibées" à savoir cocaïne et cannabis, ainsi que d’"infraction à la législation sur les armes". Il est condamné à la plus forte peine, cinq ans de prison ferme. Les deux hommes devront payer une amende douanière de 752.342,50 €, soit environ le prix de la quantité de cocaïne saisie.

Enfin, Liony P. a obtenu la relaxe concernant le trafic de stupéfiants et l’infraction douanière, mais il est déclaré coupable d’association de malfaiteurs. Il écope de trois ans de prison, dont 20 mois assortis de sursis probatoire. Il purgera le reste de la peine sous bracelet électronique.