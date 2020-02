2 500 participants au Carnival Run de Schoelcher

Pour cette 5e édition, les organisateurs s'étaient lancé un défi, celui de dépasser le nombre de participants des années précédentes. Ce fut chose faite, 2 500 personnes ont couru ou marché 5 km ce samedi après-midi (8 février 2020) afin de collecter des fonds et sensibiliser aux troubles Dys.



Peggy Pinel-Fereol •

Les participants ont coloré les rues de Schoelcher de mille et une couleurs. • ©Guillaume Bacoul ...

Courir, marcher et danser pour la bonne cause

Les organisateurs annoncent 2500 participants à cette 5e édition. • ©Guillaume Bacoul ...

Costumes de super héros ou de princesse, bwadjak, groupes à pied, tous les ingrédients d'une parade de carnaval étaient réunis pour le Carnival Run de ce samedi après-midi (8 février 2020).Cette course déguisée de 5 kilomètres entre le bourg et la plage de Madiana à Schoelcher semble séduire de plus en plus de participants.Depuis cinq ans, le Rotary Club de Schoelcher organise cet évènement au profit de l’information, la détection, le traitement et la prise en charge des personnes souffrant de troubles DYS . Des troubles de l'apprentissage encore très mal connus et souvent diagnostiqués tardivement. Selon l'association, 6 000 enfants sont concernés en Martinique.Ainsi, l'intégralité des bénéfices (recette moins les charges) est versée pour la cause. L'année dernière l'évènement a permis de récolter 12 mille euros. "En début d'année, nous avons distribué 5 000 euros par le biais d'un partenariat avec "alternative espoir". Cette somme permet d'aider 10 familles pour les soins comme le psychologue, l'ergothérapeute, en fonction du trouble, qui ne sont pas pris en charge. Cela permet d'avoir un parcours coordonné", explique Laure Edmond, présidente de la commission relation publique de Rotary Club de Schoelcher."Une année nous avions fait des brochures d'information, l'année dernière des chéquiers de l'espoir, chaque année on varie l'accompagnement", poursuit-elle.La manifestation qui se veut familiale accueille volonté des jeunes et tente également de les sensibiliser à plus de tolérance.Comme les années précédentes, une beach party sur la plage de Madiana à Schoelcher devrait clôturer la fête.