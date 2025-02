600 scouts se rassemblent en Martinique pour honorer le fondateur du mouvement

Plus de 600 jeunes sont réunis pour célébrer le scoutisme à Basse-Pointe ce samedi 22 et ce dimanche 23 février. Chants, jeux et veillées rythment ce week-end à l’occasion du 168e anniversaire de Baden-Powell, fondateur du mouvement. Cette grande fête du scoutisme et du guidisme met à l'honneur "la fraternité, de l’aventure et du dépassement de soi".

Le 22 février n'est pas une date anodine pour les scouts du monde entier. C'est en effet l'anniversaire de Baden-Powell, fondateur du mouvement. Depuis 1857, cette journée est l'occasion de se rappeler l'importance du scoutisme et des valeurs qu'il porte.

En Martinique, l'association des Scouts et Guides de France perpétue cette tradition en organisant ce grand rassemblement à Basse-Pointe.

Un week-end sous le signe du partage

Animations en plein air, ateliers de découverte, spectacles et moments de convivialité… Ces deux jours sont pensés pour renforcer l'esprit du mouvement et transmettre les principes fondateurs du scoutisme.

Deux jours placés sous le signe de la fraternité, de l'aventure et du dépassement de soi ! Ville de Basse-Pointe

Des scouts inspirés et engagés

Parmi les participants, certains partagent leur expérience avec passion. C’est le cas de cette cheftaine du Robert :

J'encadre aujourd'hui des jeunes de 12 à 14 ans, mais j'ai commencé chez les scouts à 6 ans, chez les farfadets. Cette expérience m'a permis de grandir et de trouver ma propre personnalité, car étant jumelle, j'étais très attachée à ma sœur, et nous vivions presque comme une seule personne. Grâce à notre chef, qui n'est plus parmi nous, nous avons appris à nous affirmer et à nous débrouiller seules. Cela m'a aussi permis de prendre la parole ici, ce que je n'aurais pas osé faire avant. Une scoute cheftaine, au micro de Bianca Careto

Une autre jeune scoute témoigne de l'importance de ces moments :

C’est un moyen de rencontrer tous les scouts de Martinique, c’est un moment que j'attendais. On découvre ce que les autres font chez eux et ce qu’il y a ailleurs. On s’amuse bien et on apprend de nouvelles choses, comme monter des tentes. Une jeune scoute, interrogée par Bianca Careto

Pour beaucoup, le scoutisme va bien au-delà des activités :

J'aime tout dans le scoutisme ! Camper, partager un repas en pleine nature... ça m'apporte de la joie. Une scoute, au micro de Bianca Careto

Ce rassemblement est avant tout une expérience humaine, où chaque jeune peut découvrir et apprendre au contact des autres. Une immersion dans un univers où entraide et solidarité riment avec aventure et amusement.