Affaissement de la chaussée au Lamentin : les commerçants commencent à s'inquiéter

Route du vieux chemin

La route du Vieux Chemin au-dessus d’Acajou est toujours barrée et sous étroite surveillance. Dès premières lueurs du jour jusqu’au soir, les géomètres surveillent d’éventuels mouvements de terrain, juste au-dessus de l’effondrement, de vendredi dernier ( 28 juin 2019), notamment autour d’un bâtiment d’habitations. Le seul à être directement menacé.En cas de mouvement avéré du sol, les autorités seraient amenées à décider rapidement d’une évacuation. Cette voie communautaire qui relie Acajou au carrefour Mahaut au Lamentin est donc partiellement fermée pour de nombreux mois, afin de permettre aux spécialistes de comprendre les causes exactes de son effondrement et d’y remédier.Pendant ce temps, les entreprises installées à proximité constatent déjà une baisse d’activité.