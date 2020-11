Alerte Météo : nouvel épisode de fortes pluies orageuses sur la Martinique dans la nuit de samedi à dimanche

Le temps se dégrade cette nuit (samedi 14 dimanche 15 novembre 2020) avec l'arrivée d'une onde tropicale. Les averses seront localement fortes et parfois orageuses, notamment en deuxième moitié de nuit, occasionnant de nouveaux cumuls de précipitations importantes sur des sols déjà saturés.

Jean-Claude Samyde •

La situation se dégrade en soirée et dans la nuit avec l'arrivée d'une onde tropicale. Selon les prévisionnistes de Météo-France, les averses vont se multiplier et elles seront localement fortes et parfois orageuses, notamment en deuxième moitié de nuit, occasionnant de nouveaux cumuls de précipitations importantes sur des sols déjà saturés. Passé le milieu de nuit, le territoire devrait se retrouver au coeur de l'onde tropicale.



Depuis plus de 5 jours il pleut abondamment sur la Martinique. Les pluies de ces derniers jours ont fait des dégâts, notamment dans le nord atlantique, à Trinité, à Sainte-Marie, au Robert...

Dans certaines communes les sols ne peuvent plus accueillir de nouvelles pluies. Une situation qui inquiète à l'arrivée de cette nouvelle onde tropicale.



La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est maintenue sur la Martinique. Sur l'ensemble de l'épisode pluvieux qui accompagne cette nouvelle onde tropicale, les quantités totales de précipitations pourraient donc atteindre ou dépasser les 100 à 150 mm.



À titre d'exemple, ce samedi après-midi, il est tombé sur la Martinique, 42 mm en un peu plus d'une heure du côté de Fond-Saint-Denis ou encore entre 30 et 40 mm en deux heures entre les Trois-Ilets et les Anses d'Arlet.

©Pixabay

Le vent est faible de secteur Est à Sud-Est, il souffle entre 10 et 20 km/h sur l'ensemble du département. Des rafales atteignant 40 à 60 km/h peuvent accompagner les averses.