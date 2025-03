AUDIO. La chanteuse béninoise Anna Téko chante son nouveau titre "Sa Ké Maché", en créole martiniquais

Cette chanteuse originaire du Bénin a près de 40 ans de musique au compteur à ce jour. Car elle n’avait que 4 ans lorsqu’elle a été choisie par l’OMS et l’UNICEF pour illustrer des campagnes de sensibilisation pour la vaccination en 1986.

En grandissant, elle se fait remarquer dans de nombreux festivals internationaux et affirme sa préférence pour la musique spirituelle.

En 1997, elle est lauréate du festival des Arts et de la Culture organisé à Cotonou par l’Unesco en obtenant le 1er premier prix de "Meilleure chanteuse" avec sa chanson "Paix dans le monde". Pour la pousser dans sa carrière, l’État lui offre une bourse de perfectionnement à l’École Atlah, une formation de laquelle elle est revenue avec une voix plus enivrante.

Cette voix a voyagé jusqu’en Martinique pour la première fois en 2009. L’année d'après, elle signait son premier album solo baptisé "J'entends ta douce voix", produit par le martiniquais José Versol. La collaboration entre ces deux fervents croyants aura été fructueuse, entre spectacles spirituels et nouvelles compositions.

Les titres "T’aimer seulement t’aimer" et "Au pied de ta croix" auront été "des tremplins" vers le succès estime la chanteuse.

La Martinique est vraiment la terre de bénédiction que Dieu m'a donnée, parce que dès mon arrivée [en 2009], 3 jours après, j'ai rencontré mon parrain (Franck Annette) et c'est lui m'a fait rencontrer des gens un peu partout et chemin faisant, j’ai croisé José Versol (…). Entre la Martinique et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour et au nom de Jésus, ce n'est pas près de s'arrêter.

Pour ce début d’année 2025, Annabelle Gabélus Téko de son vrai nom, reste attachée à son registre en livrant à ses fans un 7e disque. Le premier extrait mis en avant par la production s’intitule "Sa Ké Maché", lequel a la particularité d’être interprété en créole par l’artiste.

"Sa Ké Maché" se distingue par sa richesse musicale et sa capacité à fusionner des styles variés. L’album explore une palette sonore impressionnante, mêlant Zouk et Kompa, aux accents caribéens vibrants, Troubadour et Afro-Pop, empreints de chaleur africaine, Rock, Salsa, et Slow, dans des arrangements modernes et captivants, Sans oublier le Soukous, qui invite à la danse.