Le "Baccha festival" revient pour la deuxième année consécutive au Vauclin

Le concept se développe

© Cap/FB/Baccha festival une fête d'envergure avec des têtes d'affiche

Une programmation musicale de haut niveau

Ce festival est né de la volonté commune de jeunes promoteurs martiniquais : Doussin' et My Kartel. Ils ont l'ambition de faire rayonner leur île dans la caraïbe mais aussi à l’international. Pour la deuxième année consécutive sur le site du Vauclin et pendant deux jours, ils comptent offrir un spectacle de haut niveau à des festivaliers venant de tous les horizons.Inscrit dans le calendrier de l’Office du Tourisme Martiniquais, le "Baccha festival" est devenu un rendez-vous musical majeur des grandes vacances en Martinique. Les concepteurs ont misé sur leur expérience mais aussi sur leurs réseaux d’influence constitués de diplômés Martiniquais assurant la promotion de la culture antillaise à travers le monde.L'événement musical est reconnu "Nous voulions créer quelque chose de fort pour notre île, pour nous, pour notre culture, pour nos artistes" racontent les trois fondateurs Gilles Dupros, Gaël Elisabeth, Karl Melan, d’une voix commune. Le très connu DJ Puffy, dit d‘ailleurs au sujet du Baccha Festival, qu’il est impressionné par la qualité des DJ locaux, insuffisamment mis en lumière.La ville du Vauclin accueille pour la seconde fois consécutive la manifestation musicale. De nouvelles dispositions ont été prises en matière de sécurité et d'aménagements. 8000 personnes devraient fréquenter le site pendant les deux jours.L'édition 2018 propose des styles de musiques variées. L’artiste Nigérien de renommée internationale, âgé de 26 ans, M. Eazi, véritable machine à tube, est la tête d'affiche des deux jours de fête. Le jeune Sainte-Lucien, Motto, est aussi annoncé, c'est a nouvelle pépite de la scène Soca.Les meilleurs artistes guyanais comme Jahyanaï et Bamby sont annoncés. Sur scène Yannick est aussi attendu. De son vrai nom, JmaX, il est un martinico-guadeloupéen d’origine. Il appartient au monde du reggae et du dancehall.Niska, l’artiste n°1 en France et Blaiz Fayah complètent la liste des invités. Les meilleurs disques jockey seront aussi réunis en Martinique pour la première fois.