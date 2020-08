Bel hommage devant l'urne funéraire de Jojo Grocravla

Un hommage musical a été rendu au percussionniste de talent, Maurice Jules Jojo Grocravla, samedi 22 août 2020, au siège de tanbou Bô kannal à Fort-de- France. Des amis et des artistes sont venus saluer l’urne funéraire de l'artiste décédé.





Daniel Betis •

Marcé (au micro), Roro Kaliko (guitare), Charly Labinski (tambour) et André Delahoussaye. • ©Benny

Un programme fourni et spontané

Satisfaction de la famille

Mon frère chéri, avait une conception libre de la musique. Il refusait le faste, mais aimait donner le meilleur de lui. La vie est un film disait Jojo et nous en sommes tous les acteurs. L’urne funéraire. • ©Benny Les conques de lambi avec notamment Serge Domi (chemise claire) à ses côtés Jeannot Pierre Leandre. • ©Benny

Décédé à Paris le mois dernier (22 juillet 2020), sa famille (5 enfants et 12 frères et sœurs), a tenu à rendre hommage à Maurice Jules Jojo Grocravla, artiste non conventionnel épris de liberté pour le retour de l’urne funéraire sur sa terre natale.L'hommage au siège de Tanbou bô kannal, à Rive-droite a commencé par l’accueil du public. Brigitte, sœur de Jojo Grocravla a rappelé son parcours.19h, le salut traditionnel de l'urne s'est déroulé aux sons des conques de lambis. Serge Domi et Jeannot Pierre Léandre, membres du groupe watabri, ont offert une belle prestation au son des tambours de Pierre Chroné.Maurice Jules Jojo Grocravla, un magicien du rythme, parti à 77 ans a eu droit à de multiples prestations. Nico Gernet, Charly Labinski ont régalé le public. Tanbou ka du sud a apporté la couleur de la région Sainte Luce et du Marin.Marcé, Roro Kaliko, André Lahoussaye ont tenu le public en haleine dans une ambiance respectant les gestes barrières. Durant cette soirée, le public a redécouvert des airs comme "van a lévé" de Gratian Midonnet et "Mi son Tambou la" d'Henri Guédon.Sully Cally a aussi apporté sa touche. Gertrude Seinin a entonné "an ti prié pou jojo". Et c'est le saxophoniste Gustave Francisque qui a conclu cet hommage.Brigitte la sœur au nom de la famille affichait sa satisfaction.