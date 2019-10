La sandwcherie-snacking baguet-shop de Montgérald à Fort-de-France a été visitée tôt ce vendredi 11 octobre 2019 par 2 braqueurs qui auraient fait irruption peu avant l’ouverture entre 4h et 6h du matin.



Les premiers employés présents ont assisté impuissants à la scène. Les deux malfaiteurs armés et encagoulés ont pu emporter un coffre fort dans une voiture volée selon les premiers éléments de l’enquête de police.

En août 2019, le voisin Ecomax avait aussi été braqué

Cette pâtisserie est un des plus récents points de vente la chaîne, laquelle en compte 13 en Martinique. C’est dans ce même quartier foyalais de Châteaubœuf, qu’un autre braquage à main armée avait eu lieu en août 2019, au supermarché discount Ecomax, juste à côté de la pâtisserie.



Les deux voleurs étaient toujours en fuite à la mi-journée ce vendredi. L’enquête se poursuit.