Carnaval de Martinique 2025 : "Je pense qu’on peut se féliciter de la manière dont ce carnaval s’est déroulé" [Yann Le Bris]

Le Carnaval 2025 s’est achevé mercredi des Cendres avec l’incinération de Vaval sur le front de mer de la ville de Fort-de-France. Selon Yann Le Bris, le procureur de la République, il semblerait que l’événement se soit déroulé sereinement.

Je pense qu’on peut se féliciter de la manière dont ce carnaval s’est déroulé. Quand on fait aujourd’hui un bilan des faits constatés par les services de police, ils sont assez limités. On a noté, dans le périmètre du carnaval, seulement 4 interpellations sur les différentes journées qui se sont succédées, qui pourtant ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes si on fait un cumul sur les trois jours. Ce qui montre que c’était une fête familiale, et sans réel débordement.