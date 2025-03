Carnaval de Martinique 2025 : le dispositif de sécurité est en place pour les jours gras à Fort-de-France

La 119e édition du Carnaval de Fort-de-France s’ouvre ce dimanche gras (2 mars). Pour garantir la sécurité des milliers de carnavaliers, la municipalité et les services de l'État mettent en place un important dispositif avec notamment 210 forces de l’ordre par jour. Plus de 243 000 sont attendus pendant les 4 jours gras dans le centre-ville.

Palpations de sécurité, fouilles des sacs... Depuis 12h30 ce dimanche gras, les agents de sécurité s’affairent au niveau des 11 points d'entrée de la ville de Fort-de-France.

Nous sommes chargés de vérifier s'il y a des objets contondants qui peuvent éventuellement causer des décès ou des blessures. Célia Arnerin, agent de sécurité d’une société privée

Pendant les 4 jours du Carnaval, le chef-lieu de la Martinique va accueillir plus de 243 000 personnes. Alors pour assurer leur sécurité, la municipalité foyalaise et les services de l'État déploient un dispositif important sur terre comme sur mer.

Cette année, les passagers embarquant à bord des navettes des Trois-Îlets seront également contrôlés avec l'appui de la gendarmerie.

Quelques minutes avant lancement des festivités, le maire de Fort-de-France a passé en revue le dispositif de sécurité aux côtés du préfet qui découvre le Carnaval de la Martinique.

On a travaillé depuis 4 à 5 mois à améliorer notre dispositif de sécurité. Nous avons 11 points d’accès au centre-ville, de filtration et de palpation qui nous permettent de contrôler que celles et ceux qui entrent sur le circuit ne le fassent pas avec des objets qui peuvent devenir dangereux et pour assurer la sécurité des carnavaliers. Faire en sorte qu’aucun véhicule ne pénètre sur le circuit également. Que seuls les bwadjaks autorisés puissent évoluer pour qu’au final, toutes celles et ceux qui descendent au Carnaval puissent le faire en toute quiétude. Didier Laguerre, maire de Fort-de-France

Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, Etienne Desplanques, le préfet de la Martinique et les élus passent en revue le dispositif de sécurité du Carnaval. • ©Inès Trésident-Ranguin

Pour ce carnaval on fait un effort important parce que c’est un très grand rassemblement populaire. On met les moyens, c’est une nécessité. Étienne Desplanques, préfet de la Martinique

En chiffres

Pendant 4 jours, 210 forces de l’ordre (120 policiers et 90 gendarmes), 40 policiers municipaux et 70 agents de sécurité sont mobilisés. En plus, les autorités ont également mis en place un appui aérien avec des drones pour la surveillance des points d'accès.

