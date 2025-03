Carnaval de Martinique 2025 : les Touloulous se sont donné à cœur joie avant le bal traditionnel du lundi gras à Rivière-Pilote

Dernière ligne droite du programme carnavalesque pour les touloulous accompagnés des recteurs de leur Académie José Lamartinière et Gorgy Bourdy. Vendredi (28 février), ces personnages masqués et gantés ont élu domicile aux Trois-Îlets, sur la scène du Carayou, avant la garden party de la Fazenda à Rivière Pilote qui a lieu le lundi 3 mars.

Dans une envolée de couleurs et une frénésie de rythmes, des femmes déguisées, masquées, gantées encagoulées ont pris possession de la scène de ce grand hôtel située dans la capitale touristique les Trois-Îlets.

Willis et Dan, les présentateurs, annoncent Evelyne, Leîla, Jacqueline, Gabrielle, Dominique, Mimi, Ghislaine, Éloïse, Gisèle, Micheline. Mais aucune ne bouge afin de préserver l'anonymat.

ces personnages mythiques et mystiques sont les vedettes de ce lund gras • ©Daniel BETIS

La ronde des Touloulous

Dans l’assistance, elles parlent à peine avec leurs voix déformées. Non loin une couturière-costumière prodigue les derniers conseils à ces femmes couvertes de la tête aux pieds, collants, gants, cagoules masques, perruques, coiffes, accoutrements divers, têtes attachées différemment, pour préserver leur identité.

Touloulou en démonstration sur un titre de Marcé • ©Daniel BETIS

Les touloulous avec leurs gestes huilés et leurs déhanchements turbulent donnent un dernier mouvement avant le rendez-vous du lundi gras (3 mars) qui se déroule à la Fazenda à Rivière-Pilote. Le bal traditionnel des Touloulous s’inscrit dans une dynamique de transmission culturelle et d'ouverture sur le monde.

Les touloulous présents à l'hôtel Carayou ont montré la voie aux touristes • ©Daniel BETIS

Les coups de reins répétés, le "piké djouk" assuré

La fête commence. Les Touloulous vont dans l'assistance chercher leurs cavaliers, touristes mais aussi gens du pays venus manger en famille. Pendant les deux premières minutes elles vous initient, avant de "piquer" magnifiquement avec vous le rythme.

Touloulous comment piquer • ©Daniel BETIS

Le moment de partage est solennel, festif et convivial. Certains touristes intéressés peuvent ce lundi gras s’adonner aux rythmes et au baptême musical sous la houlette de Wazabi du maestro Bourdy et de Sapotille Créole du maestro Gustave Francisque.

Cela promet. Les Touloulous du vendredi soir assurent leur présence lundi 3 mars, à partir de 12h à la Fazanda à Rivière-Pilote. Pour les petits malins, elles précisent que leur tenue sera différente.