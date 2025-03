Carnaval de Martinique 2025 : pourquoi le mardi gras est-il le jour le plus populaire du Carnaval ?

Près de 60 000 personnes dans les rues de Fort-de-France le Dimanche gras, 18 000 le Lundi gras, contre 80 000 le mardi et le mercredi. Ce sont les chiffres de la fréquentation de la municipalité foyalaise pendant le Carnaval. Le constat est sans appel. Le "Mardi gras" est un des jours les plus populaires de cet événement culturel.

Pour Yvon Lamorandière, militant culturel et ancien chargé de mission pour le carnaval à la ville de Fort-de-France, c'est la couleur rouge qui "attire" la foule.

Le Mardi gras par définition, c’est le Diable rouge. Or, on sait que le “Diable rouge” même si il est appelé rouge, ou “Diable” de manière commune, a des réminiscences africaines. Dans un passage, Césaire dit qu’il a rencontré ce personnage en Afrique. À mon avis c’est aussi le sang de la victoire, c’est la vie. Ça attire. C’est quelque chose qui est vivant. On a un carnaval qui est aussi basé chaque jour sur des couleurs différentes. Ce rouge est là pour dire qu’on est encore vivant et qu’on a encore des choses à partager ensemble. C’est normal que le mardi soit un jour où tout le monde peut se rassembler et faire un peuple.