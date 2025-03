Carnaval de Martinique 2025 : Sa Majesté "RAT Vaval" salue ses fidèles carnavaliers à Fort-de-France

Partager :

Sa Majesté "RAT Vaval" est bien là en pleine forme avec ses bottes, son sceptre, ses yeux rouges et ses satellites. Son père biologique, le plasticien Hervé Beuze qu'on ne présente plus, lui a donné une dimension planétaire. Il représente tout ce qui se passe dans le monde et surtout en Martinique.

Comme chaque année, il renaît de ses cendres, Sa Majesté Vaval est née dans le laboratoire in vitro de la régie scénique du Sermac (service municipal d'action culturelle). Il a fallu trois semaines de travail après une réflexion de deux mois.

Son père concepteur est Hervé Beuze. En une phrase, il résume, l'état civil de celui qui se promène avec ses grosses bottes. Hervé Beuze le concepteur • ©Daniel BETIS Pourquoi le Rat ? Le rat animal gourmand et intelligent reflète bien le thème de l’exploitation. L’artiste concepteur s’est appuyé sur cette réflexion et propose toute une déclinaison qui touche tous les faits d’actualités. Ce n’est un hasard, sur sa tête, il y a des miroirs qui captent bien les lumières, clin d’œil à l’environnement, mais aussi attirer l’attention sur les satellites qui pullulent et la 5G. Mais il reste aussi attaché à son terroir, car sur le Papa Diable on retrouve également des miroirs. L’exploitation des puissances d’argent, est pointée du doigt. Chaque phalange de sa Majesté "RAT Vaval", est ornée d’une bague monétaire. Cela va du Yen, à l’Euro, au dollar et même à la cryptomonnaie. Les doigts de sa majesté sont ornés de bagues monétaires • ©Daniel BETIS

