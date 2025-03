Carnaval de Martinique 2025 : un nouveau Vaval fabriqué en quelques heures pour clôturer les festivités

Suite à l'incendie qui a coûté la vie à Sa Majesté RAT Vaval 2025, son concepteur l'a repris en main pour lui redonner vie. Une mission dans un timing serré puisque le nouveau roi du carnaval doit être prêt pour le vidé du mercredi des Cendres et son incinération.

Branle-bas combat à l'atelier de la régie scénique du Sermac (service municipal d'action culturelle) mardi soir (4 mars). Avec un balai, puis à grande eau, il faut faire disparaître les cendres prématurées du RAT Vaval 2025 afin qu'il renaisse.

Les réparations du Vaval 2025 vont bon train. • ©Marc-François Calmo

"Mort-vivant Vaval"

Le plasticien Hervé Beuze sait exactement ce qu'il souhaite, mais le temps presse, le bwa-bwa doit être prêt pour sa dernière apparition mercredi à 14h. La nuit est mise à profit.

On va reconstituer un nouveau Vaval, mais en gardant la structure. Il aura une apparence différente avec des techniques plus rapides de réalisation. Nous allons mettre en avant deux couleurs, le noir et le blanc, les couleurs du mercredi des Cendres. Hervé Beuze, plasticien, créateur du Vaval 2025 interrogé par Tom Gagnou et Marc-François Calmo

Impossible d'en savoir plus. À quelques heures de la fin du carnaval, le roi se pare à nouveau de mystère. Au fil des heures, le nouveau Vaval prend forme et devrait surprendre une fois encore.

Que s'est-il passé ?

Concernant, les causes de l'incendie, Hervé Beuze révèle qu'il serait dû à un court-circuit au niveau de l’œil gauche du rat qui par la suite aurait pris feu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Martinique la 1ere (@martiniquela1ere)

Une scène que les téléspectateurs, internautes et followers de Martinique la 1ère ont pu suivre en direct.

Alors que le roi du carnaval paradait sur le boulevard Général de Gaulle, de la fumée, puis une flamme a été aperçue. En quelques minutes, le Vaval s'est embrasé et il ne restait plus grand-chose.

Le fruit de trois semaines de travail parti en fumé, 24h trop tôt.