Carnaval de Martinique 2025 : vidé ou parade de carnaval, quelles nuances ?

À écouter Marie-Lyne Psyché-Salpétrier, si les vidés constituent certes de joyeux espaces de défoulement, l’une des volontés animant les carnavaliers est peut-être plus profonde, voire intime. Une spécialiste qui souligne également le caractère historique de ces exutoires collectifs et individuels.

Nos vidé tels que nous les connaissons maintenant sont une vraie expression de la liesse populaire, de notre joie, de vouloir se vider, c’est-à-dire se débarrasser de toute la charge de la vie quotidienne. Ces vidé sont issus de ces convois et sociétés d’esclaves qui ont perduré du 17ème au 19ème siècle, jusqu’à ce qu’ils soient interdits lorsque leur nombre et importance symbolique devenaient trop dangereux aux yeux des dirigeants de l’époque.

Après avoir indiqué l’une des acceptions du mot "vidé", la présidente de l’Association Recherches et Traditions explique la nuance entre cette pratique et la parade.

On parle de vidé parce que pendant les jours gras la population se déverse dans les rues au rythme des ti-bwa, chacha, tambours et sonos. Chez nous on parle de vidé, car il y a toute cette énergie. Mais pendant toute la période précédant les jours gras, on va parler de parades. Là on est plutôt dans l’organisation d’un carnaval-spectacle, là les groupes à pied veulent se montrer, offrir à la vue leurs ‘’presque futurs’’ costumes.