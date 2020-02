Carnaval et tourisme jumelés au 2e Festi-Déboulé dans la ville de Sainte-Anne

L'association "la nouvelle vague saintannaise" a organisé hier (dimanche 2 février 2020) son deuxième Festi-déboulé dans les rues de la ville. Cette manifestation qui est un exemple vivant du mariage tourisme et carnaval a attiré la foule des grands jours et de nombreux touristes.

Daniel Betis •

De nombreux touristes avaient pris possession des rues de Sainte-Anne dès le dimanche matin, pour un village du carnaval avec stands, expositions et ateliers d'animation.Les touristes ont également été initiés au tambour avec l'association "Dynamik Karnaval de Sainte-Luce et au Bèlè avec l'association "Bèlè an Wout"L'après midi sur le circuit du carnaval, les visiteurs ont assisté à la parade de Sainte-Anne, sur un circuit qui empruntait diverses rues du bourg. Faisant des photos, emportant des souvenirs, se sustentant au passage, les touristes ont aimé, ont dansé et ont suivi des groupes.



(Re)voir le Facebook live de Martinique la 1ère

Onze groupes ont défilé dans les artères de Sainte-Anne: Wélélé band des Trois-Ilets – Dynamic carnival de Sainte-Luce - Gwanaval, Pompom Chann et Vakband de Fort-de-France – Nou pas sav et A sou yo du Lamentin – la Jénés sa fey de Sainte-Anne – Ou za konnet du Diamant – Gwoup 231 et Otantik gérikan brass OT du Robert.