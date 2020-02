Ceux qui dénoncent des abus sexuels dans l'église catholique de Martinique, sont invités à témoigner

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, recueille des témoignages en Martinique, en particulier depuis une récente réunion publique à Fort-de-France.



L’établissement des faits

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église , a animé une réunion publique dans un hôtel de Fort-de-France, (vendredi 21 février 2020), devant une trentaine de personnes. L'assistance était surtout composée de femmes dont l'anonymat est préservé dans notre reportage.Certaines d'entre elles ont donné des détails à propos d'agressions sexuelles, en accusant des membres de l'église catholique en Martinique. Le sujet est au coeur des préoccupations de nombreux fidèles. Au point qu' un habitant de la Guyane n'a pas hésité à se rendre en Martinique pour dénoncer les attitudes jugées inappropriées d'un curé en poste en Guyane.Ces deux déplacements en Guadeloupe (18 au 21 février 2020) et en Martinique (21 au 24 février 2020), de la Commission, ont pour objet de recueillir les témoignages des victimes potentielles et de libérer la parole autour de ces questions de pédophilie et de violences sexuelles dans ces deux diocèses.Le premier travail de la commission est de recenser et d’établir les faits. "Bien souvent, les victimes n’osent pas parler", confirme Jean-Marc Sauvé, président de cette commission, vice-président honoraire du Conseil d’EtatLa structure a pour première mission d’établir les faits en travaillant avec les victimes, les institutions religieuses et les services publics. Elle contribuera à libérer et recueillir la parole des victimes."Son existence manifeste la reconnaissance que des abus graves ont été commis sur des mineurs et des personnes vulnérables. On a pu constater qu’il s’écoule parfois plus de 30 ans entre des abus commis et la possibilité de les exprimer", constatent les membres de ladite commission.Libérer la parole, entendre les victimes, recueillir les témoignages est au cœur des missions de la commission.Pour témoigner ►https://www.ciase.fr/