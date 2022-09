Chirurgie esthétique à risques : une mère de famille voulait avoir un corps de rêve mais revient déçue d'une expérience en Turquie

Inspirée de l'influenceuse Kim Kardashian, la mode des formes volumineuses est en plein essor chez les femmes y compris en Martinique. Pour se procurer ces attributs, elles sont de plus en plus nombreuses à se rendre essentiellement en République Dominicaine ou en Turquie pour ces opérations de liposuccion et d'abdominoplastie. Voici l'histoire de Mélanie qui revient de Turquie. (Re)voir le reportage de Nathalie Jos et Stéphane Lupon.

Nathalie Jos & Stéphane Lupon •

Des jeunes femmes suivent cette tendance au point d’oublier les règles de prudence. Voici l’exemple de Melissa, 32 ans, mère de deux enfants, salariée d’une boutique à Fort-de-France. Il y a deux mois elle est allée se faire opérer en Turquie. "Une fois arrivée à l’aéroport en Turquie, un chauffeur vient vous chercher. Je suis arrivée à 21 heures. Ensuite on m’a prise à l’hôpital d’abord pour faire des analyses. J’ai été admise dans une chambre. Le lendemain matin j’ai vu le médecin et j’ai été opérée l’après-midi. On reste trois jours à l’hôpital et ensuite vous êtes à l’hôtel avec une visite d’une infirmière de temps en temps, qui vient vous dire qu’il faut marcher pour éviter une embolie. Au bout du 6e jour on vous retire le drain et vous rentrez chez vous", raconte la mère de famille. De retour en Martinique elle été arrêtée par son médecin à cause d’atroces douleurs. Les opérations de ce type coûtent entre 3 000 et 5 000 euros...

