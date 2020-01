La circulation automobile est impossible sur la route littorale entre le Carbet et Saint-Pierre

La circulation routière sur la RN2 entre le Carbet et Saint-Pierre est perturbée par la houle qui crée de l'agitation sur la côte littorale. La houle a entraîné graviers, roches et sable sur la route. Les services de la CTM ont mis en place une déviation ce lundi 20 janvier 2020.

Jean-Claude Samyde •

La Martinique est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte depuis le dimanche 19 janvier 2020. La mer est très agitée. Une longue houle de secteur Nord-Ouest en Caraïbe, s'est amplifiée et amène des déferlements sur les côtes exposées.La circulation est interrompue sur la RN2 entre le Carbet et Saint-Pierre. Graviers, roches et sable sur la route ont été emmenés par la houle.Les services de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), ont mis en place une déviation pour passer par la départementale 132.Selon les prévisions de Météo France, la houle s'amortit à partir de mardi après-midi, et la mer suit progressivement.