Combien de "jours gras" comporte le Carnaval de Martinique ?

Quand commence le Carnaval de Martinique précisément ? Combien de "jours gras" comporte-t-il ? Le "Samedi gras" existe-t-il vraiment ? Chaque année, un doute plane autour des jours officiels de cette période de célébrations. Nous avons posé la question à Michel Thimon, un spécialiste du Carnaval.

Comme l’explique le spécialiste du Carnaval, le terme de "jours gras" provient de la religion.

Il y a une période d’abstinence totale qui correspond à l’exil de Jésus dans le désert. Les “jours gras”, sont les derniers jours de bombance. On se défoule une dernière fois et à partir du mercredi des Cendres, commence le Carême, en application à la religion catholique. Les jours gras sont des jours de défoulement. On peut également faire une autre traduction. Dans l’antiquité grecque, il y avait une période qui s’appelle les “bacchanales” qui arrivait avant de longues périodes d’abstinence. C’est à Saint-Pierre que cette tradition des jours gras et du Carnaval était appliquée à la lettre.

Et chaque "jour gras" est codifié.

Dans les “jours gras”, il y a une thématique générale, c’est la “soupape”. C’est-à-dire que les gens s’éclatent à fond. Mais on observe quand même une rigueur et des thèmes. En prélude des jours gras, il y a un défilé des établissements scolaires. Le dimanche gras, c’est le jour de “sortie”. C'est un jour particulier. On montre les nouveaux travestis. C’est surtout un jour de parade et les reines de carnaval élues à Fort-de-France défilent. On voit les nouveaux costumes, les nouveaux chars.