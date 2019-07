"Un coup de main" est nécessaire pour rénover un refuge de la montagne Pelée

Deux maisonnettes de montagne destinées à abriter momentanément des randonneurs

© ONF Une partie de la montagne Pelée (Martinique).

Cette initiative de l’ONF (l’Office National des Forêts) et de l’association Entreprises et Environnement, vise un objectif. Préserver l’attrait touristique de ce bâti historique construit au lendemain de la seconde éruption de la Pelée en 1929.Pour mener à bien cette rénovation, l’ ONF et l’association, ont besoin de bras afin d’acheminer des sacs de matériaux dans une montée de 2 kilomètres, jusqu’à ce second refuge.Le bâti devrait conserver son caractère originel, lorsqu’il a été construit après la seconde éruption de la Pelée en 1929, avec des murs épais de pierres pour abriter les scientifiques qui venaient observer alors, l’évolution du volcan.Aujourd’hui, ces deux maisonnettes de montagne sont destinées à abriter momentanément des randonneurs en cas d’intempéries, ou le temps d’un pique-nique en journée.A l’issue de la réhabilitation, ces abris pourront accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions de confort et de salubrité.Pour participer donc à cette randonnée sportive en guise de "coup de main" samedi 20 juillet, prévoyez de bonnes chaussures de marche et un gilet dans votre sac pour les plus frileux. L’organisation a prévu de son côté des ravitaillements en eaux, des collations et un repas chaud, pour tous les bénévoles qui viendront prêter leur concours à la restauration de ce refuge historique.