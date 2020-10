Couvre-feu "commercial" entre 22h et 5h pour freiner l'épidémie de coronavirus en Martinique

A l'issue d'une réunion avec les élus, le préfet de Martinique annonce les modalités retenues pour le couvre-feu applicable à partir du 17 octobre et pour 6 semaines. • ©Martinique la 1ère

En réunion en préfecture sur l’épidémie de COVID, j’ai affirmé clairement que j’étais contre un couvre-feu de 22h à 5h qui ne serait pas la réponse adéquate à la situation. J’ai aussi souhaité davantage de concertation et un ciblage plus précis des actions à mener.

Le soir est un moment de contamination et on essaie de dire aux personnes qu’il ne faut pas se réunir en groupe, de respecter la règle des six*. De façon à ce que nous nous protégions et que nous stoppions cette épidémie.

Stanislas Cazelles