Cyclisme: Steven Risal, Mickaël Stanislas, Florian Saint-Louis et Kélyane Julus sur la ligne d'arrivée du contre la montre individuel

Championnat de Martinique cycliste du contre la montre individuel au Lamentin : Steven Risal champion junior, Mickaël Stanislas champion sénior, Florian Saint-Louis champion espoir et Kélyane Julus championne dans la catégorie femmes ce samedi 26 septembre 2020 au Lamentin.





Daniel Lordinot / Brigitte Brault •

Mickaël Stanislas champion senior

Mickael Stanislas de la JC 231 champion de Martinique séniors. • ©Daniel Lordinot

Kéryane Julus championne du contre la montre individuel

Kélyane Julus championne du contre la montre chez les femmes au championnat de cyclisme de Martinique. • ©Daniel Lordinot

Florian Saint-Louis du Madinina bikers champion espoir

Florian Saint-Louis champion chez dans la catégorie espoir. • ©Daniel Lordinot

Une victoire bien méritée pour le tout jeune Steven Risal de la JC 231 du Robert qui a remporté le titre de champion junior au championnat de Martinique cycliste du contre la montre individuel au Lamentin cet après-midi (samedi 26 septembre 2020).La course se déroulait au Lamentin, sur un parcours de 16 km 200 entre l'IMS (Institut Martiniquais du sport) et l'école de Croix-Rivail à Morne-Pitault.Un jeune de la JC 231 qui croit en sa bonne étoile. Son ambition bien légitime est d'être recruté par un club en métropole.Mickaël Stanislas de la JC 231 du Robert est champion de Martinique du contre la montre individuel dans la catégorie sénior. Il remporte ce titre pour la 3 ème fois.Les deux années précédentes, il courait sous les couleurs de l'UCS.Il a couvert le parcours en 24 mn et 20s.Chez les femmes, Kélyane Julus du Team Crédit Mutuel et du garage 1 er au Robert a nettement dominé ses concurrentes et se classe 1 ère au contre la montre en 29mn et 40s.Florian Saint-Louis du Madinina bikers se classe champion espoir et 3ème au scratch en 25mnet 3s.