De jeunes danseuses martiniquaises lauréates au 18e concours caribéen de danse

Neuf jeunes danseuses de l'école de danse classique de Betty ont remporté plusieurs titres lors du 18e concours caribéen de danse qui se déroulait en Guadeloupe. De prestigieuses récompenses pour ces jeunes danseuses qui ont pu se confronter aux plus grands talents du bassin et qui rêve un jour de devenir danseuses étoiles.

Mélina, Solanie, Emma, elles ont entre 7 et 14 ans et sont toutes passionnées de danse classique. Une passion qui les mène déjà vers le succès. Il y a quelques jours, avec six autres camarades, elles ont fait sensation en Guadeloupe sur la scène du 18e concours caribéen. Des prix leur ont été décernés par un jury international.

Une discipline exigeante

La danse classique est une disciple exigeante où la compétition est rude. Pour réussir, ces jeunes danseuses se sont entraînées à raison de 10 heures minimum par semaine. Ces" talents en herbe", comme les nomme la professeur, ont goûté à l'expérience du haut niveau.

Lorsqu'on leur demande ce qu'elles veulent faire plus tard, les "petits rats" de l'école de Betty rêvent d'étoiles. Des ambitions aussi hautes que la passion qui brûle dans leur cœur.