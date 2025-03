Des enseignants martiniquais suivent des formations pour la lutte contre le harcèlement scolaire

Cette directrice d’école primaire partage son expérience de la gestion du harcèlement face à une vingtaine de futurs directeurs d'établissements titulaires dès la rentrée prochaine. Ils ont une formation obligatoire pour savoir comment gérer un cas de harcèlement scolaire. Face aux différents intervenants, les apprenants prennent bonne note.

Avant, on était tout de suite dans les sanctions, et les punitions et on a bien vu que ça n’allait pas bien loin parce que l’élève puni pouvait avoir un comportement de représailles vis-à-vis de l’enfant qui a été agressé.