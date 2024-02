Eau potable en Martinique : les usagers du Lamentin excédés par les coupures font face aux distributeurs

Les habitants des quartiers Grand Champ, Durocher, Grand Case, Long Bois, Bois Carré, Mangot-Vulcin, Soudon et de Bochette au Lamentin, n'en peuvent plus des coupures d’eau qu’ils subissent "fréquemment" selon eux, depuis plusieurs jours.

Invités à une réunion d'information sur la problématique de l'eau potable, ils ont fait part de leur mécontentement aux autorités et aux distributeurs de la ressource, notamment aux représentants d’Odyssi (société de gestion d'eau et assainissement en Martinique) et de la SME (Société Martiniquaise des Eaux).

Au cours de cette réunion houleuse, la régie du centre a affirmé ne pas disposer de moyens suffisants et a également indiqué ne pas avoir assez d’usines de production.

D'après Yvon Pacquit, le président du Conseil d'Administration d’Odyssi, cette situation serait également due à une iniquité lors de la cession des usines à l’Espace sud et à la Cacem, donc à Odyssi, au moment où l'EPCI a repris la gestion de l’eau.

Quand le Lamentin et Saint-Joseph ont quitté l’espace Sud, ces deux communes sont parties sans rien. C'est-à-dire que tous les équipements, la station de directoire et la station de Rivière Blanche ont été donnés à l’espace Sud. La Cacem et Odyssi se retrouvent sans rien. Si nous avions au moins une des deux stations, par exemple Rivière Blanche, nous aurions pu avec cette usine alimenter le Lamentin. Donc, on a tout donné dans le Sud et nous sommes obligés d’acheter l’eau en gros. Donc, c’est une décision injuste qui a été prise, par le préfet de l’époque qui a été cassée après 5 ans de combat juridique par la cour administrative de Bordeaux qui a dit au préfet que c’est injuste. (...) Et on a demandé au préfet de revoir la répartition. Au lieu de dire qu’il revoit la répartition pour tout de suite, il a dit qu’il revoit la répartition mais applicable en 2027. Nous demandons d'accélérer la rétrocession des installations de traitement de l’eau de Rivière Blanche. Il faut nous les rétrocéder tout de suite comme ça nous pourrons alimenter normalement le Lamentin comme c’était le cas à l’époque où la SME distribuait l’eau sur le Lamentin.