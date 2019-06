Une école primaire de Schoelcher porte le nom de Jocelyne Beroard (la reine du zouk)

Jocelyne Beroard L’école primaire de Petit Paradis, à Schœlcher a été renommée (jeudi 20 juin 2019) école Jocelyne Beroard. Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le Conseil municipal de la ville de Schoelcher a décidé de mettre à l’honneur les illustres schoelchérois à travers la dénomination de rue, d’espaces publiques et de bâtiments. Cette démarche de reconnaissance des valeurs et des talents de la commune, est le fruit d’une démarche collective menée avec la population lors des réunions de quartier.Située à Petit-Paradis, l’école primaire s’appelle à compter du 20 juin 2019 : école "Jocelyne Beroard". Artiste engagée, de renommée internationale, membre du célèbre groupe Kassav, la ville a souhaité mettre à l’honneur l'œuvre de l'artiste, sa générosité et sa personnalité pour servir d’exemple à tous les enfants qui fréquenteront cette école, qui désormais porte son nom.Une cérémonie officielle toute en ambiance qui a ravi les enfants et ému Jocelyne Beroard.