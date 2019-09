Sport enfants

C'était sport pour tous (vendredi 27 septembre 2019), à l'école ! Cette fête du sport est un événement national mis en place par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la perspective des JO (Jeux Olympiques) de 2024 à Paris.Dans la ville de Schoelcher ce sont plus de 2600 enfants de la maternelle au collège, qui ont pratiqué plusieurs disciplines. Tennis, course à pied, natation, bicyclette, badminton...les enfants étaient à fond.