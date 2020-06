Fêtes des mères : les femmes touchées par le cancer honorées par l'association des papas de la Martinique

Fleurs, bons d'essence, lunettes de soleil ... Les mamans de l'association "Les Amazones" ont reçu de nombreux cadeaux de l'association des papas de Martinique ce dimanche 7 juin 2020. Une initiative appréciée par ces femmes concernées par le cancer du sein.

Brigitte Brault •

Bonne fête des mamans • ©Lucien Labonne

L'association l'Apapam souhaite une bonne fête des mamans aux adhérentes de l'association Les Amazones. • ©Lucien Labonne

La générosité des commerçants

jolie moment de convivialité • ©Lucien Labonne

Autre merveilleuse surprise! Jean Luc Guanel, est venu interpréter Sweety Doudou 💕😍😘 Que du bonheur • ©cap/FB/ Amazones Martinique

Une belle initiative de la part de l'Apapam (association des papas de Martinique) en ce jour de fête des mères (dimanche 7 juin 2020).Forts de leurs convictions sur la bienveillance entre parents séparés pour le bien-être de l'enfant, le président de l'association Marc-François Calmo et la co-fondatrice Camilla Fimbou ont mis en commun leur énergie pour honorer les mamans.Ce geste a ému les adhérentes de l'association les "Amazones" confrontées au cancer. Elles affrontent ensemble cette épreuve de la maladie et savent dans leur chair ce que l'entraide veut dire.L'Apapam, créée en en mai 2019, accompagne les papas privés de visite avec leur enfant pour cause de séparation houleuse alors que leur droit à en avoir la garde ou le droit de visite a été reconnu.Aidés par les commerçants qui sortent pourtant d'une période difficile avec le confinement liée à la crise sanitaire, le président de l'association a reçu de nombreux dons qu'il a offert ce matin.Des fleurs, des bons d'essence, des paires de lunettes solaires, des bons pour massages de pieds ... ont été remis aux adhérentes de l'association "Les amazones".et aussi un moment musical avec Jean-Luc Guanel